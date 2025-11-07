蘋果內部通知門市員工準備「夜間更新」，Apple TV 與 HomePod mini 有望在年底前推出嗎？

根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新一期《Power On》時事通訊報導，蘋果零售員工已接獲通知，將於 11 月 11 日晚間進行「overnight refresh 夜間更新」，預期蘋果門市會在 11 月 12 日有新變化。

這項內部調整引發外界推測，蘋果可能準備推出 新款 Apple TV 與 HomePod mini。近期兩項產品在多國市場都出現 庫存減少 的情況，而這往往是蘋果新品即將上架前的徵兆。

新機呼之欲出？Apple TV、HomePod mini 庫存吃緊

Mark Gurman 指出，Apple TV 與 HomePod mini 原本規劃在 2025 年底前更新，如今兩款產品的供貨量明顯下降，可能意味著新品進入出貨準備階段。

外界推測，若推出新版本，這兩項產品預期將支援 新版 Siri 與 Apple Intelligence，與明年即將登場的 iOS、macOS 與 homeOS 作業系統更新同步整合，讓智慧家庭功能更一致。

不過，也可能只是節慶佈置更新

儘管新品傳聞令人期待，Gurman 也強調，目前尚無明確證據顯示會有產品發表。

根據他的分析，這次的「夜間更新」也可能僅是 蘋果門市在年底假期前進行的季節性佈置或行銷調整，例如新增展示區、節慶主題裝飾或促銷活動。

他同時指出，蘋果執行長 Tim Cook 在上週財報會議中提到：「我們對今年假期季的產品陣容感到非常滿意。」這句話似乎是在說，蘋果今年內不太可能再發表重大新品。

至於最終結果只有時間才能給出答案。

