蘋果公開AirPods Pro清潔方式 卸妝水成關鍵工具

【記者趙筱文／台北報導】蘋果最近悄悄更新官方支援文件，首度在Apple的清潔教學中「直接點名品牌」，公開AirPods Pro系列正確清潔方式，並建議可使用含特定成分的卸妝水清潔耳機網罩，其中包括貝膚黛瑪（BIODERMA）與露得清（Neutrogena），立刻在網路上掀起討論，不少網友笑稱「卸妝水被蘋果官方認證」、「兩牌要賣爆了」。

根據Apple官方支援文件說明，AirPods Pro 2與AirPods Pro 3在清潔網罩時，建議使用含PEG-6辛酸／癸酸甘油酯（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides）成分的卸妝水，搭配蒸餾水與軟毛兒童牙刷進行刷洗。這也是蘋果首度在官方文件中明確寫出可使用的卸妝水品牌與成分條件。

廣告 廣告

實際清潔流程相當講究。蘋果建議，先拆下耳塞套，耳塞本身可用清水沖洗、自然風乾；接著將牙刷浸泡於卸妝水中，針對耳機網罩以畫圈方式刷洗約15秒，再用紙巾輕壓吸乾，整個「刷洗＋吸乾」動作需重複多次。完成後，需改用蒸餾水重複相同步驟，確保卸妝水成分完全被洗除，最後靜置至少2小時，待耳機完全乾燥後才能再使用或放回充電盒。

至於AirPods Pro 3，蘋果也補充了一項「獨家」清潔方式，用戶在封住耳塞孔的情況下，可將耳機短暫浸入清水約10秒並輕輕晃動，以沖走殘留污垢，擦乾後同樣需靜置至少2小時。這項做法僅適用於特定機型，並非所有AirPods都能照做。

官方也同步列出多項清潔禁忌，包括不可使用肥皂、洗髮精或家用清潔劑，避免破壞網罩結構；不可使用尖銳或研磨性材質；清潔充電盒時，只能用乾布或微濕的異丙醇酒精擦拭，且務必避免液體進入充電埠。

整體來看，這套流程雖然比想像中繁瑣，但蘋果強調，正確清潔不僅有助於維持降噪效果與音質，也能延長耳機壽命。

AirPods耳機本體共有多處網罩與開孔，包含出音孔、麥克風孔與底部感測孔，都是容易累積耳垢與灰塵的重點清潔位置，蘋果建議定期以正確方式清潔，避免影響音質與收音表現。Apple官網

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

