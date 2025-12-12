蘋果劇團「大象男孩與機器女孩」高雄壓軸

▲兒童劇《大象男孩與機器女孩》記者會現場率先曝光劇中兩大視覺亮點-4 公尺高「戰象」與魁武氣勢的「巨人魔王」大型充氣偶。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 蘋果劇團 2025 全新原創兒童劇《大象男孩與機器女孩》全台巡演最終站將於12/27、12/28在高雄大東文化藝術中心演出。今（ 12）日舉辦高雄場記者會，率先曝光劇中兩大視覺亮點-4公尺高「戰象」與魁武氣勢的「巨人魔王」大型充氣偶。蘋果劇團團長方國光指出，今年特別加強舞臺機關與大型偶設計，希望讓孩子不只觀看故事，也能透過視覺震撼、角色互動，真正沉浸在奇幻冒險的旅程中。

▲蘋果劇團 2025 全新原創兒童劇《大象男孩與機器女孩》全台巡演最終站將於12/27、12/28在高雄大東文化藝術中心演出。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.12）

《大象男孩與機器女孩》製作人蘋果劇團團長方國光與導演楊士平分享創作理念表示，該劇以「在困境中選擇勇敢」為主題，故事結合友誼、自我突破與情緒教育，期望孩子在觀劇過程中更能理解「每個人都有脆弱，但每個人也都有站起來的力量」。

勝典科技815兒童潛能開發中心副總經邱士芸致詞時表示，815相信每個孩子都有無限可能，因此我們透過親子互動月刊啟發想像、陪伴生活；而蘋果劇團則以戲劇傳遞生命溫度。這次合作，是知識與感動的結合。我們都相信，台灣的兒童教育值得用最好的力量一起打造。也期待《大象男孩與機器女孩》能成為更多家庭與孩子的共同記憶。

▲為讓更多弱勢家庭與孩子有機會走進劇場、感受藝術力量，蘋果劇團捐贈《大象男孩與機器女孩》高雄場演出票券。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.12）

為讓更多弱勢家庭與孩子有機會走進劇場、感受藝術力量，蘋果劇團宣佈捐贈《大象男孩與機器女孩》高雄場演出票券，由議員李雅靜偕同在地公益團體與孩童，期盼以藝文陪伴孩子，讓所有孩子都能在故事中看見夢想與勇氣。

蘋果劇團表示，《大象男孩與機器女孩》於 2025 年展開全台巡演，從9月開演橫跨北部、中部兩大區域，最終站回到高雄大東文化藝術中心演出，12/27（六）19:30，12/28（日）10:30、14:30共三個場次。劇團期盼透過這部作品，以戲劇陪伴孩子面對成長中的不安與挑戰，也希望鼓勵家長與孩子一起走進劇場，用故事和音樂共同找回勇氣。

