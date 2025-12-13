蘋果劇團《大象男孩與機器女孩》2025全台巡演最終站 12/27-28大東文化藝術中心登場

蘋果劇團二○二五全新原創兒童劇《大象男孩與機器女孩》全台巡演最終站，十二月廿七至廿八日將回到高雄大東文化藝術中心演出，十二日率先曝光劇中兩大視覺亮點-四公尺高「戰象」與魁武氣勢的「巨人魔王」大型充氣偶，首次公開亮相震撼全場。(見圖)

蘋果劇團今(十三)日說明，《大象男孩與機器女孩》於二○二五年展開全台巡演，從九月開演橫跨北部、中部兩大區域，最終站回到高雄大東文化藝術中心演出，讓更多孩子有機會接觸高品質的兒童藝術內容；劇團期盼透過這部作品，以戲劇陪伴孩子面對成長中的不安與挑戰，也希望鼓勵家長與孩子一起走進劇場，用故事和音樂共同找回勇氣。

該劇製作人蘋果劇團方國光團長與導演楊士平分享創作理念，他們表示，《大象男孩與機器女孩》以「在困境中選擇勇敢」為主題，故事結合友誼、自我突破與情緒教育，期望孩子在觀劇過程中更能理解「每個人都有脆弱，但每個人也都有站起來的力量」。方國光更指出，今年特別加強舞臺機關與大型偶設計，希望讓孩子不只是觀看故事，也能透過視覺震撼、角色互動，真正沉浸在奇幻冒險的旅程中。

贊助單位-勝典科技815兒童潛能開發中心副總經理邱士芸提到，815相信每個孩子都有無限可能，因此我們透過親子互動月刊啟發想像、陪伴生活，而蘋果劇團則以戲劇傳遞生命溫度；這次合作是知識與感動的結合，我們都相信，台灣的兒童教育值得用最好的力量一起打造。邱副總也期待《大象男孩與機器女孩》能成為更多家庭與孩子的共同記憶。

為讓更多弱勢家庭與孩子有機會走進劇場、感受藝術力量，蘋果劇團特別宣佈捐贈《大象男孩與機器女孩》高雄場演出票券，由李雅靜議員偕同在地公益團體與孩童，期盼以藝文陪伴孩子，讓所有孩子都能在故事中看見夢想與勇氣。

蘋果劇團強調，希望透過與地方民代及公益夥伴的合作，擴大兒童劇場的社會影響力，讓「看見孩子、陪伴孩子」不只停留在舞臺上，也能延伸到日常生活中，共同為孩子打造更友善的藝文環境。