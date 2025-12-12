蘋果劇團2025全新原創兒童劇《大象男孩與機器女孩》12/27-28高雄開演

▲曝光劇中4 公尺高「戰象」與魁武氣勢的「巨人魔王」大型充氣偶，首次公開亮相震撼全場。

【記者 王雯玲／高雄 報導】蘋果劇團2025全新原創兒童劇《大象男孩與機器女孩》全台巡演最終站將到高雄大東文化藝術中心演出，今( 12)日於文藝之家記者會上。現場率先曝光劇中兩大視覺亮點，4 公尺高「戰象」與魁武氣勢的「巨人魔王」大型充氣偶，首次公開亮相，吸引現場來賓關注。

▲（左起）導演楊士平、方國光團長、李雅靜議員、勝典科技815兒童潛能開發中心邱士芸副總經理，共同為捐贈票券合影。

記者會上，該劇製作人蘋果劇團方國光團長與導演楊士平分享創作理念。他們表示，《大象男孩與機器女孩》以「在困境中選擇勇敢」為主題，故事結合友誼、自我突破與情緒教育，期望孩子在觀劇過程中更能理解「每個人都有脆弱，但每個人也都有站起來的力量」。

方國光更指出，今年特別加強舞臺機關與大型偶設計，希望讓孩子不只觀看故事，也能透過視覺震撼、角色互動，真正沉浸在奇幻冒險的旅程中。

贊助單位勝典科技 815 兒童潛能開發中心副總經理邱士芸表示：「815 相信每個孩子都有無限可能，因此我們透過親子互動月刊啟發想像、陪伴生活；而蘋果劇團則以戲劇傳遞生命溫度。這次合作，是知識與感動的結合。我們都相信，台灣的兒童教育值得用最好的力量一起打造。」邱副總也期待《大象男孩與機器女孩》能成為更多家庭與孩子的共同記憶。

為讓更多弱勢家庭與孩子有機會走進劇場、感受藝術力量，蘋果劇團於記者會中特別宣佈捐贈《大象男孩與機器女孩》高雄場演出票券，由李雅靜議員偕同在地公益團體與孩童，期盼以藝文陪伴孩子，讓所有孩子都能在故事中看見夢想與勇氣。

蘋果劇團表示，希望透過與地方民代及公益夥伴的合作，擴大兒童劇場的社會影響力，讓「看見孩子、陪伴孩子」不只停留在舞臺上，也能延伸到日常生活中，共同為孩子打造更友善的藝文環境。

記者會最高潮莫過於大型充氣偶的「首次公開亮相」。戰象以巨大身形緩緩升起，搭配巨人魔王魁梧登場，讓全場驚呼不斷。演員更直接在現場上演「英雄對決」橋段，讓親子、學童爭相拍照，瞬間成為社群中最具話題的亮點場景。

蘋果劇團表示，《大象男孩與機器女孩》於 2025 年展開全台巡演，從9月開演橫跨北部、中部兩大區域，最終站回到高雄大東文化藝術中心演出，讓更多孩子有機會接觸高品質的兒童藝術內容。

劇團期盼透過這部作品，以戲劇陪伴孩子面對成長中的不安與挑戰，也希望鼓勵家長與孩子一起走進劇場，用故事和音樂共同找回勇氣，OPENTIX兩廳院生活文化系統有預售票，更多演出訊息可上蘋果劇團官網及官方社群查詢或電洽(07)3225366。（圖／記者王雯玲攝）