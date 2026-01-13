蘋果助力培育台灣軟體人才 學生開發者耀眼國際

晴境Clear由台大「大衛傑思鮭魚麵」團隊吳泰瑩、楊承燁、呂紀萱共同開發完成。蘋果提供



美商蘋果持續深耕台灣教育體系，與台灣多所大學如台大等校合作，成立蘋果區域培訓中心（Apple RTC），透過Swift程式語言、UI/UX設計及最新的 VisionOS 應用開發課程，在各校協力人才培育。2025行動應用創新賽（MAIC）於日前圓滿落幕，台灣學生創下歷年最佳成績！蘋果今日（1/13）邀請三組學生開發團隊，分享他們開發軟體的過程。

針對醫療復健的痛點，台大學生團隊推出的「IMirror沈浸式鏡像復健系統」展現了 Apple Vision Pro 在臨床應用上的巨大潛力，甫獲得2025行動應用創新賽一等獎。開發者觀察到，傳統中風患者的「鏡像治療」受限於物理空間且缺乏量化指標，因此利用 Vision Pro 高解析度的空間計算與精準手勢追蹤技術，開發出沉浸式復健系統。

「iMirror」不僅能透過 AI 自動分析患者手指彎曲的角度與動作反應速度，更將枯燥的復健過程遊戲化（如拍氣球、開盲盒），讓復健不再是折磨，而是更精準且具備誘因的治療歷程。

「IMirror沈浸式鏡像復健系統」由台大IMirror Lab團隊錢泓瑞、陳沁雲、邱子芹一同開發完成。蘋果提供

另一組台大團隊推出「晴境Clear」心理療癒 App，結合 Apple Watch 的心率變異數據與 Vision Pro 的沉浸式空間。使用者進入「迷霧森林」後，森林濃霧會隨壓力值變化，使用者必須伸手推開迷霧才能看見美好回憶的照片。

「晴境Clear」不僅是日常情緒的緩衝器，未來也希望成為諮商師與醫師的輔助工具，透過長期數據追蹤填補醫療空窗期，為處於焦慮中的個體提供勇氣與平靜。

「晴境Clear」整合了HRV壓力偵測與情緒報告 功能，幫助使用者以數據理解內在狀態，並在日常中獲得陪伴。蘋果提供

在生活應用領域，「VCook AI 料理助手」這款App瞄準忙碌上班族「想煮飯卻懶得找食譜」的痛點，串接了最新模型與 HealthKit 數據，提供個人化健康餐點建議，由中原大學大一生江竑燁開發，獲得2025行動應用創新賽一等獎。

特別的是，考慮到廚房烹飪時雙手油膩，VCook導入了手勢隔空控制與 Siri 語音切換步驟功能。目前 VCook 已在全球App Store上架，累積超過20萬名用戶，成功將學術創意轉化為實質的市場競爭力。

「VCook」由中原大學江竑燁開發，獲得2025行動應用創新賽一等獎。蘋果提供

