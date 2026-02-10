蘋果助威中國製造 「蘋果在中國」作者：印度難成下個世界工廠

「蘋果在中國」作者麥吉指出，蘋果促成中國製造業奇蹟，即便目前地緣政治高度緊張，但供應鏈要完全「去中化」仍是一大挑戰；對於印度是否有望成為下個製造大國，進而取代中國角色，麥吉認為，印度缺乏效率與技術學習體系，短期仍難在印度複製，中國在製造業仍佔有一席之地。

英國金融時報記者麥吉(Patrick McGee)出版新著「蘋果在中國：捕獲世界上最偉大的公司」，科技、民主與社會研究中心(DSET)攜手商業周刊共同舉辦大師對談，並邀集麥吉、中央研究院院士朱敬一與中央研究院社會所特聘研究員吳介民展開對話。

「蘋果在中國」作者：蘋果無意間成了「中國製造2025」最大支持者

「蘋果在中國」一書詳述蘋果如何透過美國設計、台商帶路以及中國製造，讓一家在90年代末瀕臨破產的公司，能在2000年初崛起，並躍升為設計及製造巨頭，透過龐大供應鏈，帶動中國製造業蓬勃發展。

麥吉指出，蘋果的「中國化」不只是生產外包，而是替中國建立了一整套技術能力體系。蘋果對中國工業發展的貢獻深遠，貢獻堪比建國等級，麥吉說：『(英文原音)蘋果最終掌控了約1600家工廠，不只在中國，但大部分都在中國。所以蘋果對中國工業部門的發展有著宛如「建國」般的貢獻，這對習近平來說是最重要的。基本上我的論點是，中國如何成為這樣的工業大國，我認為蘋果是「中國製造2025」最大的支持者，儘管是無意間促成的。』

從就業數據來看，自2008年以來，蘋果創造3000萬個工作機會，規模甚至超過美國加州或加拿大的勞動力總和。另一方面，蘋果長年在中國投資，麥吉指出，根據蘋果在2015年調查，發現蘋果每年在中投資金額達550億美元。反觀美國，晶片法案為美國半導體產業挹注520億美元的政府補助資金，對比之下落差顯著。

麥吉也說，蘋果為了確保供應鏈穩定，以及擴大中國市場影響力，過度仰賴中國，錯失建立供應鏈韌性的機會，導致喪失談判籌碼；面對中國的態度從歡迎轉向施壓，蘋果不得不妥協。

台商扮演橋樑角色 中國成為「世界工廠」功不可沒

麥吉在書中探討中國官方對外資態度的轉變，從「開放合作」到「養套殺」的政治模式。在這套由跨國企業主導，並深度嵌入中國供應鏈的模式，台商被視為關鍵的中間力量。

麥吉直言，中國能成為世界工廠，以富士康為首的台商扮演了至關重要的角色。為確保供應鏈穩定與製造效率，蘋果長期以低毛利模式運作，並對代工夥伴投入資本、技術與人員培訓。隨著蘋果長年投資與持續輸出的技術與訓練，富士康換取大量「隱性知識」移轉，對中國製造能力產生深遠影響。

吳介民也指出，台商在中國製造業扮演重要角色，台商憑藉語言相通、與官方應對與管理方式，發揮關鍵作用，他說：『(英文原音)台灣擁有更深厚的基礎，因此台灣的供應鏈可以持續增長並擴展到中國。換句話說，台灣有更優質的工程師和技師資源持續進入中國。所以我認為，從1990年代到2000年代初期甚至中期，台商對於在中國建立世界工廠是不可或缺的。』

他進一步指出，台商的角色也隨全球經濟與政治環境變化而轉變，第一波遷徙協助將中國成為世界工廠，但2008年金融危機後，隨著成本與政治環境惡化，台商開始撤出中國；美中貿易戰後，業者更加速轉往東南亞地區，形成「中國加一」供應鏈布局。

目前，台商正進行第三波遷徙，以台積電領軍，半導體、電子製造服務等業者轉向美國與墨西哥，並將半導體、AI 晶片與數據中心伺服器作為生產重心，吳介民認為，這象徵台灣「真正的經濟升級」。他說：『(英文原音)所以我主張這個正向的發展趨勢。我們所看到的是以台積電為首、以半導體、AI 晶片和數據中心伺服器為中心的發展路徑。這代表了台灣真正的經濟升級。沿著這條路徑，供應鏈正在擴張和遷移，在半導體領域，生產正在移向亞利桑那州等地。在電子製造服務(EMS)領域，各公司也在德州和其他地方設立據點。』

供應鏈展開去中化 麥吉：印度恐難成為下個世界工廠

自美中貿易戰以來，供應鏈加速去中化腳步，生產基地逐步移轉制東南亞。另一方面，美國總統川普上台後，聚焦「美國優先」政策，喊話製造業回流美國，施壓蘋果回美製造，也逼迫蘋果啟動供應鏈多元布局計畫。

其中，印度被視為最有潛力的國家，有望成為下個世界工廠。對於業者而言，不僅能規避美中地緣政治風險，也受惠於當地政府大力推行「印度製造」政策，更不用說印度超車中國，躋身世界人口第一大國，「人口紅利」成為印度製造的亮點之一。

然而，麥吉認為印度成為世界工廠之路仍遙遠，除了製造生態尚未成熟，中國的成功在於「中國效率」。在中國官方主導下，能夠有效分配勞動力，加上能夠快速建設國家級基建，國家強勢主導生產，這都是其他民主國家難以複製，麥奇說：『(英文原音)我認為他們貶低了中國的貢獻。當他們嘗試轉向印度多元化時，我認為他們正在上一堂課，了解到中國是多麼獨特。印度根本不具備同樣的優勢。所以如果他們嘗試沿用同樣的劇本，卻沒有同樣的意志，或者說同樣的實力，他們會發現邦加羅爾找不到「中國速度」。』

他進一步說，儘管富士康、和碩等業者已將部分組裝業務移轉至印度，但印度目前產量增長速度僅為中國十年前的一成。此外，勞工制度與工會文化方面，中印風格大不相同，使供應鏈轉移過程充滿阻力。

針對AI、機器人等下世代關鍵科技技術，是否能真正擺脫對中國的依賴，麥吉認為，放眼全球，短期內幾乎找不到能全面取代中國的生產基地，中國仍是當前最具效率，也最難被取代的選項。(編輯：陳文蔚)