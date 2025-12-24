蘋果包下台積電2奈米產能 三星仍排除在外

▲蘋果仍預訂了台積電2奈米製程50%以上的初期產能，且依舊把三星排除在外。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球半導體製程競爭已進入白熱化的2奈米戰場，而各家激烈廝殺的背景下，台積電仍獨佔鰲頭，但也面臨產能吃緊的困境，消息指出，台積電下一代技術的需求量龐大，面臨產能短缺的問題，但蘋果仍預訂了台積電2奈米製程50%以上的初期產能，且依舊把三星排除在外。

科技媒體《wccftech》報導，蘋果已為其2026年的旗艦產品布局，預計將推出首款採用2奈米製程的A20與A20 Pro處理器，這些晶片將優先搭載於iPhone 18系列以及市場高度期待的iPhone Fold摺疊等智慧型手機上，之後還將在2027年擴展到基礎款的iPhone 20系列當中。

而蘋果已經率先採取了策略性動作，已經預訂台積電2奈米製程初期產能的 50%以上，然而，即便身為台積電的頭號客戶，蘋果也並非高枕無憂。目前台積電面臨產能超級吃緊的窘境，尤其在市場對2奈米製程產能的需求極為強勁的情況下，甚至連蘋果都可能面臨晶片短缺的風險。

除此之外，台積電堅持將最先進的製程技術保留在台灣本土，這使得美國市場也無法享受到最先進的製程技術。台積電正新建三座2奈米工廠以滿足市場需求，但這並不能緩解目前的困境，更何況其利潤豐厚的客戶，例如蘋果公司也正面臨晶片短缺的問題。

不過，即便蘋果面臨晶片不足的挫折，蘋果恐怕也還是不會將目光轉向三星及其2奈米GAA製程。

報導稱，蘋果可能不會考慮與其他廠商聯手，因為它認可台積電保持更高良率的能力，並且不想失去其唯一的代工廠合作夥伴。目前還沒有任何報導或消息來源證實蘋果與台積電的秘密聯盟以及蘋果獲得的優惠條件，但如果這項交易沒有那麼誘人，蘋果早就與三星建立密切的業務關係了。

而良率依然是三星揮之不去的陰影。資料顯示，三星Exynos 2600在今年9月開始量產時，良率僅維持在50%左右，若要達到商業可行性，良率必須提升至70%。相較之下，台積電在去年12月的2奈米製程試產中，良率已達到約60%，明顯佔上風。

不過，報導指出，蘋果接下來已將目標瞄準後續的A16甚至A14節點製程。然而，半導體製程的成本正呈指數級增長，尤其是A14製程，市場預計每片晶圓的造價將高達45000美元（約新台幣14.14萬元）。在如此驚人的成本趨勢下，蘋果未來或許會重新考慮將三星納入供應鏈，以獲得更好的議價籌碼與多元化的供應保障。

