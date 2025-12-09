蘋果原裝「取卡針」內地炒出天價？官方澄清：非鉑金材質，無貴金屬回收價值

Apple 原裝「取卡針」內地炒出天價？官方澄清：非鉑金材質 無貴金屬回收價值

有多家中國媒體報導指蘋果原裝「取卡針」突然被誤傳是以昂貴的鉑金材質製作而炒出天價，成為網路熱話，最終惹得 Apple 官方出面澄清。

官方澄清：從未宣稱使用鉑金

針對這場離奇的「卡針炒作」風波，Apple 蘋果的官方工作人員已公開回應並作出澄清。他們明確表示，公司從未宣稱其取卡針使用了鉑金材質，亦不清楚相關的投機說法從何而來。

內媒引述從事貴金屬回收的業內人士，他們從未回收過所謂的「蘋果鉑金取卡針」，並指出該物品並不具備貴金屬的回收價值。有二手平台賣家甚至承認，他們雖知悉該卡針並非真鉑金，但由於「有人信、真有人買」，投機行為便持續出現。由此可見，這場回收熱潮純粹是市場炒作及資訊誤傳所致。

廣告 廣告

據悉，蘋果取卡針的實際材質並非鉑金，而是一種被稱為「液態金屬」的非晶態合金，是由多種金屬混合製成，主要包括鋯、鈦、銅、鎳及鋁等，成本遠遠低於鉑金，且並不具備貴金屬的專門回收價值。

Apple 貴價配件屢引熱議

Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE！推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋，

事實上，這並非 Apple 配件首次因定價而引起市場關注。早在 2021 年，這款 iPhone 取卡針在 Apple 官網上架時，就曾因人民幣 60 元的定價而引發網民熱議，不少人質疑：「取卡針賣 人民幣 60 元，Apple 沒開玩笑？」

除了這根「天價卡針」外，Apple 蘋果官方網站還曾推出其他高價配件，包括售價人民幣 145 元的拋光布和人民幣 1,299 元的 iPhone Pocket 等產品，均曾成為網民討論的焦點。

更多內容：

苹果原装取卡针回收超300元官方回应：卡针从未宣称使用铂金材质

苹果原装取卡针铂金材质回收价超300元？官方售后：非铂金制成

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk