蘋果原裝「取卡針」內地炒出天價？官方澄清：非鉑金材質，無貴金屬回收價值
一枚 SIM 卡針回收價竟逾人民幣 300 元！網絡謠言炒作要小心。
有多家中國媒體報導指蘋果原裝「取卡針」突然被誤傳是以昂貴的鉑金材質製作而炒出天價，成為網路熱話，最終惹得 Apple 官方出面澄清。
官方澄清：從未宣稱使用鉑金
針對這場離奇的「卡針炒作」風波，Apple 蘋果的官方工作人員已公開回應並作出澄清。他們明確表示，公司從未宣稱其取卡針使用了鉑金材質，亦不清楚相關的投機說法從何而來。
內媒引述從事貴金屬回收的業內人士，他們從未回收過所謂的「蘋果鉑金取卡針」，並指出該物品並不具備貴金屬的回收價值。有二手平台賣家甚至承認，他們雖知悉該卡針並非真鉑金，但由於「有人信、真有人買」，投機行為便持續出現。由此可見，這場回收熱潮純粹是市場炒作及資訊誤傳所致。
據悉，蘋果取卡針的實際材質並非鉑金，而是一種被稱為「液態金屬」的非晶態合金，是由多種金屬混合製成，主要包括鋯、鈦、銅、鎳及鋁等，成本遠遠低於鉑金，且並不具備貴金屬的專門回收價值。
Apple 貴價配件屢引熱議
事實上，這並非 Apple 配件首次因定價而引起市場關注。早在 2021 年，這款 iPhone 取卡針在 Apple 官網上架時，就曾因人民幣 60 元的定價而引發網民熱議，不少人質疑：「取卡針賣 人民幣 60 元，Apple 沒開玩笑？」
除了這根「天價卡針」外，Apple 蘋果官方網站還曾推出其他高價配件，包括售價人民幣 145 元的拋光布和人民幣 1,299 元的 iPhone Pocket 等產品，均曾成為網民討論的焦點。
