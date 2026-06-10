【蘋果反攻 AI（上）】借力 Google、押注 Agent 股價仍跌 市場為何不買單？

【緯來新聞網】蘋果開發者大會 WWDC 2026 剛剛落幕，蘋果端出號稱史上最大幅度的 Siri 改版，推出「Siri AI」試圖向市場宣告正式反攻 AI。在活動結束後，蘋果股價盤中一度衝上歷史高點 317.4 美元，最終收跌 1.89％，究竟為何市場不買單？

圖／德新社

先回到蘋果切入 AI 的時間軸，ChatGPT 在 2022 年底引發 AI 浪潮，微軟、Google 隨即在 2023 年初大舉投入，蘋果直到 2024 年才發表 Apple Intelligence，卻因功能不完整、上線時程一再跳票而飽受批評，在競爭對手已跑了整整兩年的情況下，蘋果才算真正入場。



知名分析師郭明錤在 WWDC 2026 前夕警告，市場長期對蘋果抱持一種共識，就算蘋果暫時落後，最終總會追上並超越對手，但他認為該論述卻在 AI 賽局上受到前所未有的挑戰，需要的是超越，而不是僅僅是追上。



蘋果這次選擇借力使力，而非大舉自建。在 WWDC 2026 上，蘋果公布部分 Apple Intelligence 功能將透過 Google 雲端中的輝達 GPU 運作；最新一代 Apple Foundation Models 則透過 Gemini 前沿模型的輸出結果進行強化學習，Google 主要協助蘋果訓練自家模型，而非直接提供 Gemini 服務。



不過，郭明錤點出一個更深層的問題，過去市場看好蘋果建立在「蘋果最終會打造出自己的世界級 AI 模型」這個前提上，但現在蘋果選擇授權而非自建，這個前提已經不成立；市場有評論直言，蘋果是科技業最強調垂直整合的公司，但這次 AI 的核心技術，卻是競爭對手的。



這次升級的本質，不只是讓 Siri 更聰明，而是試圖將它從語音介面轉型為 AI 代理人，新版 Siri 能理解使用者當前畫面內容、跨應用程式執行任務，並具備更深入的個人情境分析能力。



《曼報》主編 Manny 表示，整場活動超過一半時間，蘋果都在講一個沒有明說的關鍵字「Agent」，使用者越嵌入蘋果生態，體驗就越好，離開的成本也越高。從商業邏輯看，這才是蘋果押注 AI 的核心意圖，不是要贏得模型競賽，而是讓 AI 成為鎖住用戶、驅動換機的關鍵理由。但他也坦言，目前的 Siri AI 還不具備 24 小時持續自主運轉的代理能力，稱為「原型」更為貼切。



雖然蘋果的方向正確，不代表市場買單。究竟是哪些原因讓投資人在歷史高點選擇賣出，又為何有分析師逆勢看多？下篇從市場的角度拆解。

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