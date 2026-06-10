【蘋果反攻 AI（下）】13 億台 iPhone 的換機潛力 Siri AI 撐得起市場的長線信心？

【緯來新聞網】蘋果開發者大會 WWDC 2026 當天那斯達克上漲 0.86％，蘋果單獨下跌，這是市場對蘋果繳出新策略的反應，而非大盤拖累。

圖／美聯社

蘋果股價在 WWDC 2026 前已從 245 美元漲至 323 美元，預期早已打滿，但 Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 直指，蘋果沒有給 Siri AI 明確上線日期，投資人原本預期 9 月，官網卻只寫「今年稍後」，這跟 2024 年的模糊說法如出一轍，再次複製了讓市場失去信心的劇本。



競爭層面的問題同樣棘手。美國投資研究機構 Benchmark 分析師 Crockett 直言，這次更像是面對市場的防守動作，而非能刺激銷售的進攻策略，加上中國與歐盟短期無法使用，進一步壓縮了商業落地的想像規模；商業模式的疑問同樣沒有得到解答，蘋果展示了大量 AI 功能，卻始終沒有說清楚這些功能要怎麼收費、能帶來多少營收，市場看不到明確的獲利路徑，服務業務的想像空間自然難以打開。



然而也不是所有人都看空，摩根士丹利分析師 Erik Woodring 逆勢上調目標價至 360 美元，邏輯核心在於，在全球 13 億台 iPhone 中，約 8.5 億台完全不支援 Apple Intelligence，新版 Siri 至少需要 12GB 統一記憶體，這個硬體缺口直接製造了龐大的升級需求。



收費模式也在本次大會中首度浮現輪廓。Apple Intelligence 大多數功能不需額外付費，但針對需要龐大伺服器資源的進階功能，若使用量超過免費額度，則需透過訂閱 iCloud+ 購買更多雲端生成式 AI 的使用額度。



《曼報》主編 Manny 指出，Apple Intelligence 對進階功能收費一旦機制成形，蘋果服務營收將多一個新引擎，與 iCloud 訂閱形成更緊密捆綁，他甚至設想，若大參數模型只能在頂規設備上地端運行，用戶自然會計算到底是付費買雲端 token 划算，還是直接換旗艦機，這是硬體銷售與服務訂閱相互拉抬的雙軌模式。



如 Manny 所說，Apple Intelligence 上一次登場「只能說不如不要有」，這次與 Google Gemini 深度合作是否真的不一樣，市場都在觀望，蘋果這場 AI 翻身戰，才剛進入真正的驗證期。

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