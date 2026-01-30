蘋果史上第二大收購！20億美元併AI新創Q.ai：鎖定「無聲對話」黑科技，為Siri與穿戴裝置佈局？

重點一：蘋果以近 20 億美元收購以色列 AI 新創 Q.ai，成公司史上第二大交易,僅次於 2014 年收購 Beats。

重點二：Q.ai 這項技術專注於「無聲對話」領域，透過分析臉部微表情來辨識嘴型與耳語，能廣泛應用於耳機、智慧眼鏡等穿戴式裝置。

重點三：該執行長曾將 PrimeSense 出售給蘋果，其技術後來成為 Face ID 的基礎；此次收購則有望進一步強化 Siri 與 AirPods 的功能。

蘋果針對 AI 競賽出手了！公司於周四（1 月 29 日）確認收購以色列 AI 新創 Q.ai，交易金額據《Financial Times》報導接近 20 億美元（約合新台幣 627 億元），成為蘋果史上第二大收購案，僅次於 2014 年以 30 億美元收購 Beats。這家低調神秘的新創，正在開發一項能讀懂「無聲對話」的 AI 技術，有機會徹底改寫你與 Siri 、AirPods 的互動方式。

Q.ai 從未公開發布產品，但其去年申請的專利曝光了技術細節： 透過分析「臉部皮膚的微小動作」，系統不僅能辨識用戶在輕聲細語或僅動嘴唇（不出聲）時的說話內容，還能同時追蹤心跳、呼吸速率等生理指標，並具備識別身份與情緒狀態的功能。

《Financial Times》指出，這項技術旨在裝備在耳機或智慧眼鏡上，讓使用者能在不發出聲音的情況下與 Siri 進行「非語言對話」。Reuters 進一步報導，Q.ai 也致力於辨識耳語與在噴雜環境下提升音訊品質。

執行長「二度賣給蘋果」，前次成就 Face ID

Q.ai 執行長 Aviad Maizels 的名字，對蘋果來說不陌生。他於 2013 年把前一家公司 PrimeSense（一間開發深度感測器與影像處理晶片的新創）賣給蘋果，而那項技術後來成為 iPhone 上 Face ID 臉部辨識系統的核心。

蘋果硬體技術資深副總裁 Johny Srouji 表示：「Q.ai 是一家卓越的公司，正在開創影像與機器學習的新用法。我們很興奮能收購這家公司，由 Aviad 領軍，更期待未來的發展。」值得注意的是，Srouji 主掌蘋果自研晶片開發，這意味著 Q.ai 的技術可能會更深度整合至矽片層級，而非單純的雲端服務。

加速追趕 AI，目標對準穿戴裝置

這樁收購時機耐人尋味。因為蘋果此刻在 AI 競賽中面臨巨大壓力，競爭對手的大型模型與基礎設施支出正大幅領先。執行長 Tim Cook 於 2025 年 Q3 財報電話會議上表示，「我們不排除透過併購來加速達成公司的發展目標。」

從技術角度來看，Q.ai 的低語音辨識技術與蘋果現有的 AirPods 功能高度契合。AirPods 已支援即時翻譯、自適應降噪以及辨識使用者開口的功能，而無聲對話技術恰好可延伸這條路徑，讓使用者能更隱私、更安靜地與裝置互動。

此外，這也可能是為了應對 Meta Ray-Ban 智慧眼鏡等競爭產品。據傳 OpenAI 也在開發聲控穿戴裝置，並預計於 2026 年下半年推出。蘋果目前正需要一個能與硬體深度整合且具備差異化的方案，而 Q.ai 的優勢正好契合：其團隊規模精簡、執行長經驗豐富，且技術核心精確鎖定在硬體、音訊與裝置端AI的交界領域。

資料來源：MacRumors、Reuters、Calcalistech、FT

