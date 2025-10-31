蘋果和亞馬遜財報報喜 法人：有助台股表現
（中央社記者張建中台北31日電）美股30日收低，道瓊工業指數下跌109.88點，那斯達克指數下跌377.33點。法人表示，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）財報報喜，盤後股價上揚，將有助台股表現。
美國總統川普與中國國家主席習近平會面，雙方同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，加上企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）進一步降息存在不確定性，使得美股30日收跌。
道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.23%。標普500指數下跌68.25點，跌幅0.99%。那斯達克指數下跌377.33點，跌幅1.57%。費城半導體指數下跌111.93點，跌幅1.53%。
產業訊息方面，印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY宣布，子公司鵬鼎控股公司預計支付新台幣約15億元，以現金收購無錫華陽科技53.68%股權，強化AI智慧駕駛與車載終端戰略布局。
台達電表示，人工智慧（AI）動能強，目前看起來今年第4季、明年第1季還是蠻樂觀。
被動元件大廠國巨預估，第4季營收較第3季持平，毛利率和營業利益率可小幅季增，預期2026年營運可持續成長，主要受惠AI及高階產品應用需求，目前AI相關營收比重約10%至12%。
氣動元件廠亞德客-KY表示，10月出貨優於預期，上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。
法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.61%，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果和亞馬遜財報優於預期，盤後股價揚升，其中，亞馬遜飆漲超過12%，應有助台股表現。（編輯：楊蘭軒）1141031
