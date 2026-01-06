《蘋果在中國》探討蘋果「美國設計、台商帶路、中國製造」彼此牽制困局…林修民指台灣今日成就歸功於「張忠謀的遠見」：堅持「技術自己做」、不與客戶搶生意

《蘋果在中國》一書揭露蘋果如何以中國為基地，成為全球最有價值的公司。科技專欄作家林修民今（6日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，台灣能擁有今日在科技業的這番成就，都要歸功於台積電(TSMC) 創辦人張忠謀的遠見，他一直堅持「技術要自己做」。

《金融時報》資深記者派翠克．麥奇（Patrick McGee）用5年時間觀察、遍訪200餘位科技業人士，剖析中國自加入WTO（世界貿易組織）以來，蘋果是如何從「美國設計、台商帶路、中國製造」這種互相扶持的共生關係，到彼此牽制的難解困局。

對此，林修民指出，台灣過去數十年來，對中國的龐大投資、對勞工培訓的貢獻等，「是帶動中國工業化的關鍵角色」。林修民直言，台灣如今能在科技業佔有一席之地，都是因為台積電創辦人張忠謀的遠見。

林修民說明，張忠謀當初堅持「技術自己做」，不願意去跟其他企業購買，「他認為，慢沒關係，但至少是我自己做出來的，再慢慢追就好」。同時，林修民也提到，張忠謀曾言，「專注晶圓代工的台積電，就是忠誠於客戶」，這句話的意思就是，「他不會去跟客戶搶生意、不做製造業」。林修民舉例，韓國三星就是接了蘋果的代工訂單，又自己生產手機。

林修民指出，當初台積電落後國外二、三代，但就是慢慢追，像跑馬拉松一樣。林修民直言，「現在英特爾（Intel ）要反追台積電，是非常困難的」。節目主持人周玉蔻則說道，「技術在身上」這件事情非常重要，以寫作這件事為例，「文章一定要自己寫，『寫作技術在身上』，不要用Chat GPT等AI工具生成後複製貼上，因為AI模型的所有資料，也都是我們寫出來的」。

