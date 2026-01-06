《蘋果在中國》揭露蘋果「中國化」過程...但因應全球局勢「以後要在哪製造」？林修民指「不可能完全離開中國」：但正在「全球化」、扶植各國新的供應商

《蘋果在中國》一書揭露蘋果如何「中國化」，在獨裁政治的中國，為其製造商提供資金、培訓、技術督導及供應鏈支援，進而成為全球最有價值的公司。科技專欄作家林修民今（6日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，蘋果要「完全離開中國」，不只是現在做不到，未來5年都做不到。

節目主持人周玉蔻提到，iPhone在全球的市占率僅約20％，但其利潤率卻高達80％。對此，林修民表示，全球手機業，只有蘋果的利潤是超過百分之百，「除了它以外的手機廠商，都是賠錢的」。

而《蘋果在中國》便說明，蘋果是如何在中國獨裁之下，利用富士康（Foxconn），林修民表示，鴻海的股價也因此突破200，且「穩站」200，「跟美國的關係也在改善，從低毛利率的代工，漸漸走向AI（人工智慧）」。

如今蘋果與全球50個國家的超過 1500 家供應商合作，但 90% 的產品生產仍在中國進行。針對以後蘋果應該要在哪裡廣大生產，林修民表示，目前蘋果所使用的策略，要「完全離開中國」，不只是現在做不到，未來5年都做不到。

林修民點出，蘋果最大代工還是在中國，像是最大代工廠富士康，以及之後有可能交棒的立訊精密，包含和碩也將工廠賣給中國，「且目前都是紅色供應鏈」。他說，「現在蘋果的做法，就是一直扶植新的供應商，像蘋果電腦iMac，最早還找過韓國的LG，最後被鴻海創辦人郭台銘搶走」。

林修民說，以蘋果現在產量這麼大的情況下，要完全移出中國是很困難，「所以他們現在的策略，就是『全球化』」。林修民提及，現在有的人會很在意他手上的手機是不是中國製造，所以蘋果現在採取「全球供應鏈分散」，像是在印度、墨西哥等地製造的手機，就是專賣美國。

林修民指出，美國總統川普（Donald Trump）上任時，為了打壓中國，釋出許多經濟政策，把蘋果打得雞飛狗跳，「現在蘋果就是『因地制宜』，要賣中國的，就是繼續在中國生產、要賣美國的就在印度獲墨西哥生產，至於其他國家，就是看它偏中還是偏美」。

