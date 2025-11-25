蘋果執行長庫克達退休年齡 4大潛在接班人受矚
（中央社舊金山25日綜合外電報導）華爾街日報報導，蘋果執行長庫克最近年滿65歲，這個年齡通常是其他企業高層的退休門檻，引發外界關注接班布局，4位現任蘋果高階主管是最有可能的繼任人選。
庫克（Tim Cook）沒有放慢腳步的跡象，總是天還沒亮就起床，回覆電子郵件和早起運動，他把大半人生奉獻給蘋果（Apple），並坦言自己還想在公司待一段時間。
庫克完全不必離開蘋果，因為蘋果沒有強制主管退休的年齡規定，似乎也沒有逼他離任的壓力，但他最近年滿65歲，已達其他高階主管的一般退休年齡，引發分析師、投資人和觀察人士熱議誰是他的接班人。
華爾街日報（The Wall Street Journal）列出最有可能繼任庫克的4位現任蘋果高階主管，他們各自負責該公司不同部門。
●蘋果硬體工程資深副總裁特納斯
特納斯（John Ternus）現年50歲，儘管比其他潛在接班人年輕，但他已在蘋果任職24年，他被視為熱門人選，部分原因在於蘋果是一家硬體公司，而他負責軟體工程。
他曾參與iPad的研發，之後轉而負責Mac電腦和AirPods，最後接手蘋果所有產品，包括最重要的iPhone。
特納斯的成就之一是與蘋果內部晶片團隊合作，用該公司自行設計的晶片，取代Mac電腦中的英特爾（Intel）晶片。事實證明，這些晶片更節能，意味它們可以運行更快，產生的熱量更少，自2020年做出這項改變後，Mac銷量激增。
●蘋果軟體工程部門資深副總裁費德里吉
現年56歲的費德里吉（Craig Federighi）是蘋果最知名的高層之一，作為軟體工程主管，他經常在蘋果公司年度開發者大會上擔當主角，介紹該公司作業系統和應用程式（App）的新版本，以及其中許多功能。
與費德里吉共事過的人形容，他的管理風格相當果斷。他以召集團隊圍坐在會議桌旁討論問題並確定方向而聞名。曾為他共事的人表示，與會者離開會議室時，都清楚了解交付事項。
費德里吉能夠成功開發軟體產品，是他在另一位高階主管難以改善公司人工智慧（AI）產品後，獲得更多負責蘋果AI業務機會的原因之一。
●蘋果服務資深副總裁克佑
克佑（Eddy Cue）現年61歲，是蘋果老臣，自20世紀80年代末以來長年為該公司效力，長期掌管服務部門，這可能是庫克時代最成功的領域。
他善於交際，個性鮮明，並且熱愛運動和汽車，是法拉利（Ferrari）董事會成員，在蘋果以擅於促成交易的能力著稱。
克佑也與已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）關係密切，根據「賈伯斯時代之後」（After Steve，暫譯）一書，在賈伯斯去世前一天，克佑是少數幾位前去與他告別的高階主管之一。
●蘋果全球行銷資深副總裁喬衛克
現年61歲的喬衛克（Greg Joswiak）明年將在蘋果工作滿40年，他負責的全球行銷部門是公司長期核心業務之一。
蘋果經營品牌，如同精心打造產品那樣，使公司能訂定高價位，進而創造超額利潤，這也讓喬衛克成為公司最重要的高層之一。
喬衛克也是蘋果另一張為外人熟知的面孔，因為他在年度iPhone發布會以及隨後的媒體巡迴活動中扮演要角，宣傳該公司的最新設備。（編譯：陳正健）1141125
