蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期

蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光（3008）看11月拉貨動能下降，但法人認為追單效應可期，鏡頭供應商大立光、玉晶光，組裝廠鴻海等本季營運仍有望上升；上季蘋果筆電業績成長，也帶旺MacBook系列筆電的主力供應商鴻海與廣達。

年底銷售旺季也是電腦業者衝刺業績期，加上今年有Window 10停止更新議題，廣達9月筆電出貨460萬台，月增50萬台，因客戶新品與季底拉貨效應；第3季筆電出貨1270萬台，季增5%，年增0.8%。預估筆電2025年全年出貨將成長個位數百分比，AI伺服器則按照客戶規劃出貨。

鴻海先前指出，今年9月電腦終端產品類別與8月表現約略持平。展望後市，鴻海表示，第4季AI機櫃出貨持續放量，ICT（資通訊）產品進入下半年旺季，營運仍會逐季成長。

大立光董事長林恩平對本季營運保守看待，先前在法說會表示，10月拉貨動能和9月差不多，11月會比較差，顯現關稅陰影未消，蘋果在新機鋪貨潮後，對後市保守心態，但法人指出，蘋果看旺耶誕旺季銷售，供應鏈追單效應值得期待。

