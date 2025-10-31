蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期
蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光（3008）看11月拉貨動能下降，但法人認為追單效應可期，鏡頭供應商大立光、玉晶光，組裝廠鴻海等本季營運仍有望上升；上季蘋果筆電業績成長，也帶旺MacBook系列筆電的主力供應商鴻海與廣達。
年底銷售旺季也是電腦業者衝刺業績期，加上今年有Window 10停止更新議題，廣達9月筆電出貨460萬台，月增50萬台，因客戶新品與季底拉貨效應；第3季筆電出貨1270萬台，季增5%，年增0.8%。預估筆電2025年全年出貨將成長個位數百分比，AI伺服器則按照客戶規劃出貨。
鴻海先前指出，今年9月電腦終端產品類別與8月表現約略持平。展望後市，鴻海表示，第4季AI機櫃出貨持續放量，ICT（資通訊）產品進入下半年旺季，營運仍會逐季成長。
大立光董事長林恩平對本季營運保守看待，先前在法說會表示，10月拉貨動能和9月差不多，11月會比較差，顯現關稅陰影未消，蘋果在新機鋪貨潮後，對後市保守心態，但法人指出，蘋果看旺耶誕旺季銷售，供應鏈追單效應值得期待。
更多udn報導
黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝
遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷
錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因
財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑
其他人也在看
手殘按錯「零股變一張」！嚇到心臟停拍 半年後... 台積電一鍵爽賺65萬
台積電（2330）股價近期一路狂飆，站穩新臺幣1500元關卡，讓不少先前進場的股民樂開懷。知名作家黃大米日前在臉書分享了一個粉絲的「烏龍富貴」故事，情節充滿戲劇性，引發廣大網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
史上最強光輝10月！台股單月飆漲逾2400點 上市總市值衝破91兆元
台股今 (31) 日尾盤受到台積電拖累，由紅轉黑，指數下跌 54.18 點或 0.19%，收在 28233.35 點，台股周線連 5 紅，單周上漲 701.09 點，漲幅 2.55%，平均日均量 5843.49 億元鉅亨網 ・ 11 小時前
行人路口事故釀93死 不停讓舉發飆8.6萬件罰款破2.8億
1至7月行人路口事故 釀93死今年1月至8月警察機關舉發道路交通違規約1096.6萬件，前三名為違規停車、超速及不依規定轉彎，其中違停與不依規定轉彎分別較去年同期增加14％與25％。再以車種分析，汽車占58％、機車占39％，汽車違規以違停與超速占大宗、機車則是違停和闖紅燈。近...CTWANT ・ 45 分鐘前
順藥狂跌 法人評等下調、目標價227.5元
[NOWnews今日新聞]晟德集團旗下順藥日前公布，急性缺血性中風新藥LT3001臨床二期結果，市場不埋單，股價連日下跌，從22日的收盤價310元，下跌逾三成，更被在30日遭櫃買中心列入注意股。法人近...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前
情侶飾品熱議榜出爐！ 「戒指」穩坐冠軍
觀察近一年網友針對「情侶飾品」的討論，「戒指」以壓倒性的聲量穩居冠軍寶座。戒指作為愛的承諾與連結的象徵，是許多情侶挑選對飾時的首選。客製化價值： 網友熱議，選擇銀質、玫瑰金或刻有專屬字樣的客製款對戒，不僅能展現獨特意義，客製過程本身也是一種「共同創造回憶」的方式，讓戒指更具紀念價值與情感溫度。意義延續： 有網友分享，情侶對戒的意義是「要一路戴到結婚」，使其成為愛情的長久見證。手鍊／手環象徵「守戀」，項鍊適合日常穿搭除了戒指，其他低調實用的飾品也廣受歡迎：手鍊/手環： 因「手鍊」諧音「守戀」，意味著守護戀情，常被作為戀人間的定情物。網友認為，手鍊或手環相較於對戒，「宣示意味」沒那麼強，更適合不愛高調放閃的情侶們。項鍊： 互送項鍊則有「把愛掛在心上」、「心繫彼此」的的寓意。不少人認為項鍊更能融入日常穿搭作為造型亮點，具紀念意義又不失時尚感。實用小物：情侶對錶與太陽眼鏡在實用型的情侶飾品中，有兩項產品獲得高度關注：情侶手錶： 同款或相近款式的情侶手錶，因其低調實用，能不著痕跡地放閃，在學生與上班族間都相當受歡迎。市面上品牌經常推出的對錶組合，也吸引許多網友分享開箱。太陽眼鏡： 尤其在夏季出遊台灣好新聞 ・ 40 分鐘前
台股光輝10月大漲2,412點 單月指數創同期最佳、史上第二大漲點
台股昨（31）日在美中貿易戰稍歇下，台積電一度創歷史天價1,525元，加權指數盤中衝高至28,489點歷史次高，但最後一...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
台股「史上最強10月」噴漲超過2400點！年底劍指3萬點？法人這樣解析
台股今（31）日早盤延續多頭氣勢，尾盤卻豬羊變色，在台積電遭遇大單摜殺之下，大盤由紅翻黑終場下跌54.18點，收在28233.35點，但週線仍然漲逾700點，單月上漲2412.81點或9.34%，寫下歷年最強「光輝10月」。相較之下，櫃買指數本月僅上漲1.07%，反映市場資金明顯集中大型科技股。 法人指出，AI與半導體仍是支撐多頭的主軸，今日尾盤爆量急殺打......風傳媒 ・ 11 小時前
韓中峰會登場前 北韓：朝鮮半島非核化是白日夢
北韓官媒中央通信社(KCNA)報導，北韓今天(1日)表示，朝鮮半島非核化是個不切實際的「白日夢」。南韓已表示，將在今天稍後和中國舉行的峰會上討論這個議題。 報導引述北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)的聲明指出，南韓還是沒有意識到它極力否認北韓是個核武國家、並談論著實現非核化的白日夢，只不過是暴露出它的缺乏常識罷了。 中國國家主席習近平與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，今天將在慶州(Gyeongju)的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊舉行峰會。 南韓總統府10月31日表示，習近平與李在明將討論朝鮮半島非核化問題。 北韓已表示，作為核武國家的地位不可逆轉，並為擁核辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。中央廣播電台 ・ 36 分鐘前
台股大漲逾2400點 史上最佳10月
【記者柯安聰台北報導】週五（31日）台股尾盤受到晶圓龍頭大廠拖累，由紅轉黑，指數下跌54.18點，小跌0.19%，收在28233.35點。本週台股週線連5紅，單週上漲701.09點，週線漲幅2.55%...自立晚報 ・ 3 小時前
台股月線連六紅 11月挺進29K
台股31日收10月月線，卻遭外資鎖定台積電等三大權值股大砍狙擊，導致加權指數最後一筆遭摜壓219點並由紅翻黑，終場下跌54點或0.19％以28,233點作收，周線仍上漲701點或2.55％，寫連十漲；月線更拉出連六根大紅棒，台股與台積電雙寫多項新紀錄。工商時報 ・ 2 小時前
川習會利多出盡？台股創高後翻黑 台積電殺回1505元平盤
美股那指和費半再創歷史新高，輝達收漲近3%，激勵台股一度創新高，早盤上漲逾200點，約來到28527.68點，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑。川習會最後談約1小時40分鐘結束，川普宣布下調大陸關稅10%，台股終場跌7.21點收28287.53點。中時財經即時 ・ 1 天前
北市公館圓環拆除滿月 「交通事故減少逾4成」車流順暢漸回穩
羅斯福路與基隆路口的公館圓環因路況複雜、車輛交織，常發生事故，是否該拆除圓環爭論多年。台北市長蔣萬安3月裁示以市民交通安全為優先，因此拍板拆除，自9月13日動工，提前於9月29日通車。雖然圓環拆除後的首個上班日車流壅塞，但隨著市府持續調整號誌秒數分配及道路線型措...CTWANT ・ 42 分鐘前
財經選讀》美國勢力介入？台積電研發老將轉戰英特爾傳聞 引爆晶片圈
半導體產業競爭激烈，台積電為晶圓代工龍頭，手握全球最先進技術，早已成為對手狙擊的目標，更是地緣政治的核心。此時，市場傳出消息，75歲台積電研發老將羅唯仁退休後，有意重回英特爾任職，震驚業界。中時財經即時 ・ 55 分鐘前
9月外銷訂單創史高！台股創高不歇 這檔擁供應鏈續點火
台股加權指數近日突破28,000點大關，創下歷史新高，市場熱度持續升溫。國泰台灣高股息基金近期規模突破200億元大關，經理人梁恩溢指出，台股後市仍具備上攻動能，尤其明年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。雖然短期面臨輝達GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現，建議投資人不必預設高點。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
外資轉賣283億元 大砍友達、力積電逾5萬張 10月減碼台積電7.57萬張
台積電 (2330-TW) 一度上漲創新高 1,525 元，但最後一盤爆量遭賣 1.43 萬張，連帶使大盤由紅翻黑，摜壓收 28,233.35 點、跌 54.18 點，成交量為 5,761.44 億元。三大法人今日賣超合計為 240.25 億元。鉅亨網 ・ 11 小時前
大摩重申列首選標的！自營商進場搜刮「這檔」5千張 捧32億手刀回補台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（31）日終場跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超57.64億。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
高習會僅30分鐘！高市早苗盼坦率對話深化關係 習近平：中日是彼此重要鄰國
日本首相高市早苗今（31日）赴南韓期間，與中國國家主席習近平舉行就任後首次會談，雙方會談約30分鐘。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
【公告】神達114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日
日 期：2025年10月31日公司名稱：神達(3706)主 旨：神達114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日發言人：何繼武說 明：1.董事會召集通知日:114/10/312.董事會預計召開日期:114/11/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 8 小時前
外資大砍台積 台股尾盤翻黑
大盤本周上漲701點，在攀上28,527點新高後走勢震盪，昨（31）日開高後，持續處於盤上，但尾盤台積電遭1.4萬張摜壓...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
東協會議上…中美防長會談 台灣成重點
十月卅日的「川習會」沒觸及台灣，但昨天中美防長在吉隆坡會談，台灣議題依舊是重點。大陸防長董軍強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫塞斯則表示，美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。聯合新聞網 ・ 51 分鐘前