蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多
蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績，本季營收預料增加10%-12%，將創下單季歷史最佳表現。這個展望遠優於市場預期，蘋果股價在10月31日美股早盤不漲反跌0.2%。
兩大主要市場銷售看好。蘋果看旺本季銷售，iPhone主要供應鏈包括鏡頭模組廠大立光與玉晶光、高階手機組裝廠鴻海（2317）、晶片代工台積電本季營運添翼，加上筆電銷售成長，代工鏈廣達、鴻海等也可望趕上年底銷售商機。
蘋果10月30日盤後公布，在截至9月27日的公司年度第4季（上季），營收成長7.9%到1,025億美元，優於預期。淨利為274.6億美元，每股盈餘1.85美元，超過市場平均預估的1.77美元。全年淨利勁揚兩成，攀抵1,120億美元，刷新紀錄。
以產品類別來看，iPhone產品線仍是最大金雞母，占總營收約一半。上季iPhone營收成長6%至490億美元，略低於分析師預期的493億美元，主因產能限制影響。
財務長帕雷克（Kevan Parekh）說，蘋果預期在止於12月31日的年度第1季（本季）將創下歷來最佳單季表現，營收可望年增10%至12%。這優於華爾街預期的6%，主要是iPhone 17在9月上市後有強勁開端。
上季包含iPhone 17上市前兩周銷售期，市調機構Counterpoint Research調查顯示，iPhone 17系列在中國大陸與美國上市後的前十天銷售表現優於前代，初步需求強勁，多數買家選擇高階iPhone 17 Pro機型，售價999美元的iPhone Air也有貢獻。
服務業務（含App Store、iCloud與Apple Pay）仍是成長最快的部門，上季營收躍增15%到288億美元，高於分析師預估，全年營收首度突破1,000億美元。
