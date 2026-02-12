一覺醒來，手機是不是又提醒你要更新啦？沒錯，蘋果正式釋出了 iOS 26.3！雖然這看似是繼 iOS 26.2 之後的小升級，但裡面藏的細節可不少，從跨系統大和解到隱私防禦應有盡有～不管你是想換手機、愛換桌布，還是在意資安的朋友，這篇一定要收藏起來，讓我帶你看看這次有哪些必知亮點！

蘋果大和解？iOS 26.3 正式版來了，修補 35 項危險漏洞！還有 3 個超有感更新

換機大和解！iPhone 轉安卓變超簡單

如果你最近心癢癢想換陣營試試看，那這次更新絕對是你的福音！以前想從 iPhone 搬家到 Android 總覺得手續繁雜，但在 iOS 26.3 裡，蘋果竟然主動伸出友誼之手，新增了「轉移到 Android」的超強機制！現在只要兩支手機靠近，就能自動啟動資料傳輸，完全不需要另外下載 App 瞎操心！不管是照片、訊息、備忘錄，甚至連 App、密碼跟電話號碼都能一鍵搬運～

廣告 廣告

💡曉緹醒：像健康資料或已上鎖的備忘錄這種極隱私的內容，目前還是帶不走的，這點要稍微留心一下

蘋果大和解？iOS 26.3 正式版來了，修補 35 項危險漏洞！還有 3 個超有感更新

桌布分類微整形！天氣控的專屬儀式感

喜歡看著美美的鎖定畫面發呆嗎？這次蘋果把「天氣桌布」從原本的天文類別中獨立出來了！現在天氣桌布有了專屬的「獨立分區」，還一次給你三款預設設計～最讚的是可以預覽不同字體跟小工具的配置，讓你的手機螢幕不再只是顯示氣溫，而是能隨著每天陰晴圓缺展現不同的客製化美感～點亮螢幕的一瞬間，心情都跟著亮起來了！

蘋果大和解？iOS 26.3 正式版來了，修補 35 項危險漏洞！還有 3 個超有感更新

隱私保護再升級！行蹤不再被精確掌握

對於隱私控來說，這次新增的「限制精確位置」功能非常有感！如果你拿的是 iPhone 16e 或 iPhone Air 這類搭載最新 C1 數據機的機型，現在可以在行動數據設定中，選擇不讓電信業者取得你的具體街道地址，而是只給出一個大致的社區區域，雖然這項功能目前還需要特定電信業者支援，但看到蘋果持續在「反追蹤」上努力，拿著新手機的我們真的會覺得安全感倍增

蘋果大和解？iOS 26.3 正式版來了，修補 35 項危險漏洞！還有 3 個超有感更新

終於不再亂跳！分享選單的手感優化

大家在網頁想分享東西時，有沒有覺得那個「分享選單」有時候很調皮？在之前的版本，點了選單末端的「更多」後，按鈕位置會突然被換掉，我都常常點錯！好消息是，iOS 26.3 把按鈕改成清楚標示為「顯示更多內容」並配上一個可愛的小箭頭，點開後原本隱藏的動作會乖乖排在列表最上方，按鈕也會變成「顯示較少」讓你收回去～

蘋果大和解？iOS 26.3 正式版來了，修補 35 項危險漏洞！還有 3 個超有感更新

快去打疫苗！修補 35 項以上的安全漏洞

最後這點真的不是開玩笑，強烈建議大家為了安全也要更新！iOS 26.3 這次一口氣修復了 35 項以上的資安漏洞，其中還包含一個非常嚴重的 dyld 動態連結編輯器漏洞，據說這個漏洞之前可能已經被用於針對性的進階攻擊，如果被駭客取得權限，後果不堪設想！為了讓你的個資、照片跟銀行 App 都安安全全，趕快找個 Wi-Fi 強的地方更新一下吧！

蘋果大和解？iOS 26.3 正式版來了，修補 35 項危險漏洞！還有 3 個超有感更新

總結：我該不該更新？誰最適合 iOS 26.3？

如果你最近正考慮從 iPhone 換到安卓手機，或者你手拿 iPhone 16e/Air 且超級在意個人隱私，那 iOS 26.3 對你來說絕對是必升級的神版！相較於 iOS 26.2 的穩定，26.3 更多了一份「跨系統的溫柔」與「資安的防護力」！如果你是追求系統極致安全、不想被廣告或定位追蹤困擾的科技玩家，這版非常有感～但如果你更期待第三方穿戴裝置（如安卓手錶）的通知轉發，這項功能預計要等到 iOS 26.4 才會正式登場，大家可以再多留點期待給下一版喔！

你已經更新 iOS 26.3 了嗎？有沒有發現什麼隱藏的小功能或耗電狀況？歡迎在下面留言跟我們分享～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

Chrome 自己動手做事？Gemini 3「自動瀏覽」（Auto Browse）正式登場

Siri 要變聰明了？蘋果合作 Google 導入 Gemini AI 封閉策略大轉彎

這個功能歐盟禁用！iOS 26 AirPods 七大新功能總整理

iOS 26 上線！「液態玻璃」設計評價兩極，更新後出現明顯卡頓、耗電嚴重？

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？