蘋果姐姐遇車禍撞歪鼻子 自體肋軟骨重建堅挺鼻樑 順暢呼吸重拾自信

臺中醫院耳鼻喉科林于婷醫師說明，患者蘋果車禍後因鼻子被撞歪，導致右側呼吸道只剩下一個小洞口《筆指處》。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】23歲幼兒園張老師長的甜美，因為是蘋果班老師，小朋友都喊她「蘋果姐姐」，今年九月上班途中因前方緊急煞車，她煞車不及撞上去，正面撞擊竟把一向自傲的堅挺鼻子撞斷，鼻骨斷裂合併鼻中膈軟骨撞歪，鼻樑變形害她右邊鼻腔只剩下一個小洞口可以呼吸，嚴重鼻塞加上外觀受損讓她相當沮喪，幸好及時接受鼻整形手術，術後重拾自信回到職場。

臺中醫院耳鼻喉科林于婷醫師利用患者自體肋軟骨重建被車禍撞歪的鼻子，術後鼻子堅挺漂亮《筆指處》，原本呼吸道也恢復通暢，讓她可以大口呼吸。（圖/記者廖妙茜拍攝）

衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科林于婷醫師說，患者外傷後到醫院時，右側鼻腔因鼻中膈軟骨被撞到彎曲阻礙呼吸道，外觀更是變成扁歪鼻，原本先接受鼻骨復位手術，但是無法恢復原本的堅挺鼻樑，經與患者討論評估，發現患者本身的耳軟骨太薄太軟不適合重建使用，最後決定取三公分自體肋軟骨重建鼻樑。

經過鼻整形手術後一個月，患者不但可以大口呼吸，堅挺鼻子還讓她重拾自信，回到職場，繼續當小朋友最愛的蘋果姊姊。

林于婷醫師表示，過去會到耳鼻喉就醫接受手術的患者大多是過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲、睡眠呼吸中止、外傷或先天或後天性鼻翼支撐不足患者，近年則因為韓流整形風潮影響，諮詢整形美容的民眾也增加，希望功能性與外觀合併手術的民眾佔比甚至高達七成左右。

臺中醫院耳鼻喉科林于婷醫師說明常見鼻整形手術的適應對象。（圖/記者廖妙茜拍攝）

由於手術存在風險，所以林于婷醫師特別提醒，一般民眾術前務必諮詢專科醫師評估，除了選用移植物的材料諮詢外，有凝血功能障礙、自體免疫攻擊（如韋格納肉 芽腫）、未成年發育未全、抽菸（增加壞死風險）、心理疾患(BDD)、藥物濫用（鼻黏膜萎縮）、蟹足腫體質患者則建議一定要找專科醫生審慎評估，確認是否適合該手術，或者做其他治療選擇。

此外，鼻整形手術後會以鼻外固定板使用、生理食鹽水洗鼻，恢復期間較常見中隔血腫、鼻中隔穿孔、暫時性嗅覺改變等併發症，一有症狀建議立即回診，及時治療；另術後應避免提重物、擤鼻涕、重壓鼻子，務必保護好鼻子，避免二次鼻外傷。