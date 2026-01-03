蘋果官方認證！「兩款卸妝水」可清潔AirPods Pro

蘋果更新官方支援文件，針對AirPods Pro系列耳機的清潔方式提供詳細指引。文件中特別點名貝膚黛瑪或露得清卸妝水可用於清潔耳機網罩，此舉在網路引發熱烈討論，網友紛紛表示「被蘋果官方認證了」、「要賣爆了」。

AirPods Pro 2。（示意圖／翻攝蘋果官網）

針對AirPods Pro 2或AirPods Pro 3的網罩清潔，蘋果建議使用者可選擇Belkin AirPods清潔套組，或是含有PEG-6辛酸／癸酸甘油酯成分的卸妝水。文件中明確提及貝膚黛瑪或露得清卸妝水作為清潔工具選項，另外還需準備蒸餾水、軟毛兒童牙刷、兩個小杯子和紙巾。

清潔網罩的步驟包括，在杯中加入少量卸妝水，將牙刷浸入直到刷毛完全浸透。握住耳機讓網罩面朝上，以繞圈方式刷洗約15秒，翻面後在紙巾上吸乾，每個網罩重複此步驟2次。接著使用蒸餾水沖洗牙刷，針對清潔過的網罩再重複步驟2次洗掉卸妝水。完成後需讓耳機完全乾燥至少2小時，才能放入充電盒或開始使用。

機身清潔方面，若耳機接觸到肥皂、防曬乳、乳液、香水等物質，可用微濕的布擦拭後再以乾布擦乾。蘋果提醒，請勿將耳機放在流水下，也不要使用尖銳物品或研磨性材料來清潔。

耳塞套若有水積在其中，應將開口朝下以布擦乾。拆下的耳塞套可直接用清水清洗，但不可使用肥皂或其他家用清潔劑，完全乾燥後再裝回。充電盒則可使用乾布擦拭，若有需要也能用異丙醇酒精稍微沾濕擦拭布，記得晾乾充電盒，切勿讓任何液體進入充電埠。

蘋果補充說明，AirPods Pro 3可在封住耳塞孔的情況下，短暫浸入清水10秒輕晃沖洗，之後擦乾並靜置至少2小時，確保完全乾燥再使用。無論清潔耳機網罩、機身、耳塞套或充電盒，都要避免直接使用肥皂或其他清潔劑。

由於蘋果在官方文件中直接點名特定品牌卸妝水，網友留言表示「貝膚黛瑪和露得清要賣爆了」、「我的卸妝水要換了」，顯示此次官方指引意外成為話題焦點。

