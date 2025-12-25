蘋果年終大清倉！停售7款iPhone 「2機型」全面退場

iPhone 16 Plus成為最後一代Plus。（圖／達志／美聯社）

2025年即將結束之際，外媒《MacRumors》彙整蘋果本年度停售產品清單，發現高達25項產品遭到淘汰，其中又以7款iPhone最受關注。值得注意的是，iPhone SE與Plus系列正式退出市場，象徵蘋果產品策略出現新方向。

報導指出，遭停售的7款iPhone包括iPhone SE第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max。雖然部分屬於常規產品更迭，但SE與Plus兩大系列的「同步退場」，被解讀為蘋果在中階與大螢幕手機市場策略出現重大調整。

iPhone SE自2016年問世以來，共推出三代機型，一直以價格親民與小尺寸設計吸引特定消費族群。今年，蘋果以全新的iPhone 16e作為替代方案，象徵SE系列正式劃下句點。儘管16e同樣是蘋果目前最便宜的機種，但其市場定位已由「中階iPhone」轉為「平價旗艦」，明顯與舊有SE形象區隔。

至於Plus系列，則從iPhone 14系列開始承接先前mini機型的市場空缺，主打更大的螢幕體驗。然而在推出至iPhone 16 Plus後也宣告退役，由全新設計的iPhone Air取而代之。

iPhone Air以超薄機身與簡潔外觀為賣點，意圖在各機型之間創造更明顯的區隔。不過，該機型因僅搭載單顆主鏡頭、整體規格略有取捨，使其在市場上的接受度與銷售表現未如預期，成為蘋果今年產品線調整中一項具挑戰的變數。

