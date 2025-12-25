蘋果庫克加碼買進耐吉股票 力挺執行長改革方向

（中央社紐約24日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）執行長庫克購入價值約300萬美元的運動用品製造商耐吉（Nike）股票，此舉幾乎使他個人持股倍增，也顯示他對耐吉執行長希爾提出的轉型策略抱持信心。

監管文件顯示，2005年起即擔任耐吉董事的庫克（Tim Cook），以每股58.97美元的價格買進5萬股耐吉股票。消息公布後，耐吉股價今天收盤上漲4.6%。

根據昨天發布的文件，截至12月22日，他持有約10萬 5000股。

Baird Equity Research分析師康培（Jonathan Komp）表示，這是耐吉董事或高階主管在公開市場上規模最大的購股行動，且可能是十多年來最大的一筆。

康培說：「（我們認為）庫克的行動，對執行長希爾（Elliott Hill）領導下的進展，以及耐吉推動的『立即制勝』（Win Now）行動，都是一項正面訊號。」

在此購股舉動的前幾天，耐吉剛報告了疲軟的季度毛利以及在中國市場的銷售低迷。與此同時，希爾正試圖透過全新的行銷計畫及專注於跑步與運動的創新來振興需求，同時逐步淘汰表現不佳的生活風格品牌。（編譯：鄭詩韻）1141225