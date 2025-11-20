蘋果強勢回歸中國市場！10月銷量年增37% 陸每4支手機就有1支是iPhone

圖為在中國帶動熱銷的iPhone 17。（圖／下載自蘋果官網）

市調機構Counterpoint Research表示，在新款iPhone大熱賣帶動下，中國10月智慧型手機銷售年增8％，其中蘋果銷售量更比去年同期激增37％，銷量甚至超過2021年創下的近年來第二佳紀錄。

自從華為遭到美國實體清單制裁、停止推出高階手機後，原本屬於華為的高階用戶大多轉向iPhone，帶動iPhone在中國銷量怒漲了好幾波，然而隨著華為從2023年起重整旗鼓，推出旗艦5G晶片與旗艦機型，華為高階用戶紛紛歸隊，2023、2024年10月蘋果新機在中國的銷售量都明顯受到抑制，直到今年蘋果iPhone 17問世，才扳回一城。

Counterpoint表示，iPhone 17系列中的基礎款與Pro款成長速度最快，新款iPhone占蘋果中國整體銷量的比例已超過80％，隨著ASP（平均銷售價格）提升，預期將進一步推動整體營收成長。

Counterpoint分析，這是Apple在中國市場史上最強的第四季開局，10月總銷量大幅超越蘋果在2021年10月創下的近年來第二佳紀錄，今年10月中國售出的智慧型手機中，每四支就有一支是iPhone，此前僅在2022年曾達到同等里程碑，當時高階市場競爭者相對較少。

Counterpoint預估，iPhone強勁的銷售動能動能應能延續至11月，市場走勢顯示其極有機會創下歷來最強的第四季銷售量，不過，備受期待的華為Mate 80系列將於11月25日上市，是蘋果第四季中國銷量能否繼續走揚的最大威脅，然而整體來看，蘋果目前動能依舊強勁，尚未看到顯著的走弱跡象。



