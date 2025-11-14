蘋果悄悄為 AirPods Pro 3、Pro 2、AirPods 4 推送韌體更新，疑為即時翻譯功能鋪路！
蘋果稍早針對旗下AirPods Pro 3、AirPods Pro 2 與 AirPods 4 全系列（含 ANC 降噪版）推出最新的韌體更新，包括。雖然官方並未公布更新細節，但版本編號全面提升，代表著這次可能有新功能或針對穩定性調整。
H2 系列全面升級，版本編號提升但內容保密
上一次的 AirPods 韌體更新是 2025 年 10 月，距離這次更新大約一個月左右，而這次韌體更新的版本編號，分別是：
AirPods Pro 3：8B25
AirPods Pro 2：8B21
AirPods 4：8B21
整體來說，這次韌體更新主要以搭載 H2 晶片的 AirPods 耳機為主，因為搭載 H1 晶片的 AirPods Max 與舊款耳機並沒有列入韌體更新名單之中。這也凸顯蘋果正逐步將 AirPods 的新功能集中在搭載 H2 系列晶片的耳機上。
此外，由於蘋果官方沒有透露這次更新的詳細內容，推測這次韌體更新可能是調整連線穩定度、修正音訊異常，以及優化感測器與裝置間切換功能。
即時翻譯可能是更新主因
不過，由於蘋果先前宣布預計在 2025 年底前，於歐盟地區開放 AirPods 的 Live Translation 即時翻譯功能，因此外媒推測這次 AirPods 韌體更新也可能與這項功能有關。
即時翻譯是蘋果公司在 2025 年 9 月的蘋果秋季發表會推出的新功能，能購在耳機自動進行語言翻譯，由於這項功能非常依賴 H2 晶片的處理能力，因此只有搭載 H2 晶片的 AirPods Pro 2、AirPods 4 等機型才能使用。
另外，蘋果近期正在進行 iOS 26.2 Beta 測試，而這項作業系統裡包含即時翻譯的重要更新，因此耳機韌體提前更新也相當合理。
該如何更新 AirPods 韌體呢？
至於該如何讓 AirPods 自動更新到最新版本呢？使用者可以依下列步驟進行：
確保耳機與你的 iPhone、iPad 或 Mac 保持連線。 將 AirPods 放入充電盒，並將充電盒連接電源。 關上盒蓋，等待約 30 分鐘，系統會自動安裝韌體。 目前 AirPods 韌體更新無法手動更新，只能透過依照上述方式自動完成。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：AppleInsider
