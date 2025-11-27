「蘋果愛美獎」大使張瑋瑋風光站C位 樂合影徐若瑄、林心如

【記者張家玲／台北報導】今日登場的首屆「蘋果愛美獎」，除了曾馨瑩、林心如、關穎、徐若瑄等星光，擔任本屆頒獎典禮形象大使的網紅張瑋瑋也到場擔任頒獎人，頒發多個愛美人氣獎，以及年度診所醫美大賞「年度最佳潛力獎」和「優選獎」。

網紅張瑋瑋在臉書擁有22萬粉絲、IG則有7萬追蹤者，曾拍過台灣大哥大廣告，以及擔任林宥嘉MV女主角，結婚生子後多半在新加坡生活，鮮少從事模特兒拍攝，直到今年以保養品牌主理人復出，此次更出任《壹蘋新聞網》主辦的「蘋果愛美獎」形象大使。

今日張瑋瑋在「蘋果愛美獎」擔任首位頒獎人，現場也播放她為頒獎典禮拍攝的形象影片，活動上她綁起俏麗的麻花辮馬尾，搭配米色的刺繡削肩禮服，更在現場與關穎、曾馨瑩、徐若瑄、關穎等人開心合影，還風光站C位。

張瑋瑋頒發的愛美人氣獎名單，包含極限能量波類（Sofwave索夫波、EMFACE菲斯波）；雙效美顏拉提類（皇后電音雙波、閃電微針電波×閃電音波）；電波類（鳳凰電波、IG電波、海芙電波）；音波類（美國音波、Z音波、海芙音波媚必提）。年度診所醫美大賞年度最佳潛力獎（彤顏診所）；優選獎（聖宜診所、美加醫美）。

場內還有一小插曲，是張瑋瑋和擔任嘉賓的徐若瑄都是「新加坡媽媽」，兩人今剛好坐在頒獎典禮主桌，意外發現小孩還剛好都唸同一所學校，現場相見歡的兩人，也約好以後忙碌時要「互相Cover」。

張瑋瑋（中）和關穎（左）與曾馨瑩（右）。莊宗達攝

關穎（左起）、曾馨瑩、張瑋瑋、徐若瑄、林心如，是今日的頒獎嘉賓。莊宗達攝

徐若瑄（左）與張瑋瑋都是「新加坡媽媽」，小孩還讀同一所學校。攝影中心攝

張瑋瑋手拿「蘋果愛美獎」獎盃。莊宗達攝

張瑋瑋。莊宗達攝

張瑋瑋是首屆「蘋果愛美獎」的愛美大使，身穿夏姿墨沫系列的黑色亮片露背禮服。彭欣偉攝

張瑋瑋在廣告拍攝中展現多變風貌。彭欣偉攝

