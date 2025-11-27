《蘋果愛美獎》大獎肯定索夫波 沃醫學執行長黃千容：醫美新時代是「信任戰」

【記者黃泓哲／台北報導】在今年《蘋果愛美獎》中，沃醫學股份有限公司以「索夫波」獲得「年度名媛愛用緊膚獎」大獎，，沃醫學執行長黃千容指出，是團隊多年投入研發的成果，也感謝評審看見產品在技術上的突破與市場價值，未來會持續推出更多好產品，持續獲得客戶以及所有愛美者的肯定。

黃千容說，索夫波深受好萊塢明星喜愛，是目前國際間討論度極高的緊膚科技。談到市場趨勢時，黃千容直言，醫美消費正在明顯世代交替，而真正支撐市場的核心族群，落在35至55歲之間的族群。她觀察到，這群族群更重視品牌理念與自然感效果，「不是把臉換成另一個人」，而是不著痕跡地變得更好看，是目前最穩定、最願意持續投入的市場主力。

至於近年快速成長的男性醫美需求，她認為與「信任」有關。許多男性第一次踏入醫美，是因另一半推薦，而一旦遇到值得信賴的醫師與診所，就會成為長期客群。她笑說：「男生怕痛，所以第一次體驗非常關鍵。如果讓他覺得不痛、效果自然，他之後就會一直回來。」

被問到會如何推薦男性入門療程時，黃千容毫不猶豫地表示會從自家的索夫波開始，相當符合男性的需求。到產業發展，她認為醫美競爭確實正從「效果戰」走向「信任戰」。

黃千容強調，所有醫療產品最重要的只有兩件事：安全與有效，而安全的基礎來自信任。如果診所願意堅持提供品質優良的產品，市場也會形成正向循環，把整個產業往更健康的方向推進。

