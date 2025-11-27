「蘋果愛美獎」得獎總名單｜愛爾麗奪金、君綺摘銀 十大人氣醫師出列

【黃若綾／台北報導】首屆「蘋果愛美獎」於今（27日）舉行頒獎典禮，揭曉由137萬有效投票數選出的年度醫美市場最受關注的7大獎項。獎項涵蓋愛美人氣獎、十大人氣醫師獎、年度創新療程獎、年度醫美診所大賞、年度廣告眼球獎，以及年度特別獎與新設的曾馨瑩愛美獎學金，完整呈現台灣醫美產業的聲量、口碑與趨勢。年度醫美診所大賞採民眾投票結合專業評審雙軌制度，最終由愛爾麗醫療集團奪下金獎，君綺醫美奪銀、聖緹雅醫療集團獲銅，成為本屆焦點。

廣告 廣告

年度醫美診所大賞獎項評選歷時一個月，採雙軌制評選

第一階段為民眾投票，占整體分數60％。評分依三項指標計算，包括民眾每日投票數（60％）、Google整年度正面評論（35％）以及不重複投票人次（5％）。此階段主要呈現診所在一般使用者間的口碑與信任度。

第二階段為專業評審評分。評審團從官網資訊是否完整（15％）、社群經營活躍度（15％）、以及醫師與醫療團隊的專業度（20％）三項面向評估專業評分。

最終結果由第一階段與第二階段的綜合得分出爐，愛爾麗醫療集團奪下金獎，整體表現受評審與民眾肯定；君綺醫美拿下銀獎、聖緹雅醫療集團獲得銅獎，三家成為今年醫美大賞的主要焦點。另有聖宜診所、美加醫美取得優選，表現穩定；而彤顏診所則以成長速度與發展潛力，獲頒「年度潛力獎」。

首屆「蘋果愛美獎」得獎者與頒獎嘉賓開心合照。彭欣偉攝

君綺醫美獲得銀獎。莊宗達攝

聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁（右）從徐若瑄手中接過銅獎。彭欣偉攝

今年由民眾票選出的「十大人氣醫師」從43位投票名單中脫穎而出，前十名依序為：

廖耕賢（愛爾麗診所）、蔡昀達（光澤診所）、薛博仁（聖緹雅醫療集團）、翁書賢（聖宜診所）、陳振豐（聖緹雅醫療集團）、羅玉佩（琢璞診所）、陳昱璁（雅丰診所）、王祚軒（尼斯診所）、彭賢禮（彭賢禮皮膚科）以及黃勇學（20skin四季診所），呈現今年最具支持度的醫師組合。

今年共有14個具有話題度與專業性的原廠療程獲獎，包括：

．海芙音波媚必提（年度音波口碑首選獎）

．Z音波（年度極緻輪廓雕塑獎）

．美國音波（年度創新科技療程獎）

．德國SEYO水光儀（年度保養旗艦療程獎）

．美國酷雪 Glacial（美國哈佛明星療程獎）

．AestheFill 精靈針（年度百變精靈逆齡獎）

．Sofwave 索夫波（年度名媛愛用緊膚獎）

．Oligio X 超玩美X電波（年度男神女神凍齡療程獎）

．美國Hydrafacial 海菲秀（年度冠軍熱銷保養療程獎）

．皇后電音雙波（奇皇后御用無痛美肌獎）

．Ellansé 洢蓮絲（年度膠原新生最佳品牌獎）

．NABOTA 彩虹肉毒（年度女神無皺密碼獎）

．EMFACE 菲斯波（年度UP青春直升肌拉提獎）

．EMBODY 核心美力（年度曲線體雕王者獎）

．鳳凰電波（年度電波界王者獎）

．Profhilo® 逆時針（年度最爆紅逆齡療程獎）

民眾票選的「愛美人氣獎」橫跨音波類、電波類、肉毒類、針劑類、線材類、玻尿酸類、體雕類與肌膚保養類，共計11大類，包括：

．音波類：美國音波、Z音波、海芙音波媚必提

．電波類：鳳凰電波、IG電波、海芙電波

．極限能量波類：Sofwave索夫波、EMFACE菲斯波

．肉毒桿菌素類：Xeomin淨優明天使肉毒、美國肉毒桿菌素、NABOTA彩虹肉毒

．膠原蛋白增生劑類：JUVELOOK喬雅露、Profhilo®逆時針、AestheFill精靈針、NeoFilera妮芙蕾

．玻尿酸類：蒙娜麗莎玻尿酸、長效凝膠玻尿酸（喬雅登）、Belotero保柔緹玻尿酸

．皮秒雷射類：PicoCare皮秒雷射、BiAxisPICO德國超科技皮秒、PicoWay全像超皮秒

．體雕類：EMBODY核心美力、EMSCULPT NEO熱磁減脂、CoreSculpt核心肌塑

．線雕拉皮線類：Meteora美特拉拉提線、MINT LIFT秘特拉提線

．雙效美顏拉提類：皇后電音雙波、閃電微針電波×閃電音波

．肌膚保養類：美國Hydrafacial海菲秀、德國SEYO水光儀、美國酷雪Glacial

民眾票選出「愛美人氣獎」。彭欣偉攝

今年「廣告眼球獎」則由三大高討論度代言脫穎而出，分別是朴圭瑛代言的EMFACE、李英愛代言的Z音波，以及曾馨瑩代言的Profhilo®逆時針，三支作品在社群與大眾關注度上皆表現亮眼，成為本屆最受矚目的品牌形象代表。

主辦單位精心設計獎盃與證書頒發給得獎人。彭欣偉攝

愛爾麗醫療集團董事長常如山（右）致力公益，獲頒年度特別獎。彭欣偉攝

今年新設的「曾馨瑩愛美獎學金」由曾馨瑩親自贊助並於典禮上頒發，總金額20萬元，她表示，希望能在年輕人的起步路上「多推一把」。本屆得主為台中科技大學黃馨禾，今年於亞洲美容美髮競技交流賽，以雙金牌及年終總冠軍展現臺灣美學實力。

此外，常設的「年度特別獎」以公益投入為主要評選標準，最終由常如山先生榮獲「公益大使獎」。

台中科技大學學生黃馨禾獲得「曾馨瑩愛美獎學金」。彭欣偉攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

多組藝人飛到香港！MAMA大獎明如期舉行 緊急改腳本哀悼火災

獨家｜台裔貴婦企業家Tina Craig熱戀好萊塢男星美到發光！ 新歡是安海契兒子的爸

女偶像求PS掉「腰間肉肉皺褶」 惡搞大爆發！狂吸4400萬人看戲

