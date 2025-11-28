蘋果愛美獎137萬票認證醫美人氣王 頒獎禮10大亮點太絕了（壹蘋10點強打）
【記者張家玲／台北報導】由《壹蘋新聞網》所主辦的「蘋果愛美獎」昨日圓滿落幕，這場台灣首個大型醫美頒獎盛典話題滿滿，除了參與的星光陣容龐大，還有包含超過137萬的民眾投票、專業跨界評審團、貫穿產業界的七大類獎項與特別獎，獎盃與來賓禮物也別具巧思，《壹蘋新聞網》特別整理了這場頒獎典禮的十大亮點，帶領讀者重新回味。
台灣醫美市場近年迅速發展，可說是已成為全民運動，要如何選擇優質醫美診所、醫師、原廠醫材成為消費者最在意的議題，《壹蘋》回應此市場需求，於今年舉辦首屆「蘋果愛美獎」，結合媒體、公信力和大眾參與，為台灣醫美界樹立新標竿。
為了此年度醫美評選盛事，《壹蘋新聞網》特別邀請了堪比三金頒獎典禮的星光參與，包含鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩、女星林心如、關穎、徐若瑄、男星王陽明、首位「愛美大使」張瑋瑋，以及夏姿設計總監王陳彩霞，主持人則為聶雲，華麗的星光陣容更引起現場與會者搶拍。
曾馨瑩為典禮特別大方放送美背；林心如性感穿上黑衣、黑絲襪展現「與時光逆行」；徐若瑄特別套上義大利品牌Francesco Murano中空裝，展露腹肌線與人魚線超吸睛；王陽明大地色西裝搭配白色T-shirt狂被讚帥；名媛關穎也身著一身低調的膚金色禮服。
「蘋果愛美獎」評選標準是為期一個月的網路投票，吸引民眾熱烈參與，總計137萬8937張有效投票，無疑是醫美圈最受矚目盛事。其中年度醫美診所大賞特別採兩階段評分，第一階段為民眾評分（60%）、網路正面聲量（35%）、參與熱度（5%），第二階段則由專業評審團公正評分。
本次參與評選年度醫美診所大賞的評審陣容強大，橫跨醫療界、時尚圈與演藝圈，包含現任安南醫院院長林聖哲、台灣醫院協會理事長李飛鵬、種子音樂創辦人田定豐、知名造型師陳孫華、時尚新星王詠穎（Melinda Wang）、SoundOn商務行銷處總監黃詩絜（Jennifer）等人。
所頒發的七大類獎項，囊括診所、醫師、療程與行銷創意，包含年度醫美診所大賞、年度醫美療程獎、年度人氣醫師獎、年度術後保養獎、愛美人氣獎、年度廣告眼球獎等，完美貫穿台灣醫美產業鏈。
曾馨瑩追求美麗與公益的理念與「蘋果愛美獎」不謀而合，因此特別增設「曾馨瑩愛美獎學金」，由上個月在馬來西亞舉辦的「亞洲美容美髮競技交流賽」中，獲得雙料金牌的21歲台灣女大生黃馨禾獲得，美感與勤奮向學讓她成為此筆20萬元獎金的得主。她登台領獎得到曾馨瑩的大大擁抱，感性說：「我會在美學領域繼續精進，期待帶給大家更多創意與美。」
頒獎典禮尾聲公布了今年度的特別獎「公益大使獎」，由熱衷公益的愛爾麗集團董事長常如山獲得，他多年來持續捐贈救護車，今年更在2025台北國際航太暨國防工業展，捐贈造價1400萬元、符合國際軍規的救生快艇。此外，今年他還成立「愛爾麗永續公益基金會」，持續送愛到台灣每個需要的角落。
最具話題的「年度醫美診所大賞」，金獎由愛爾麗集團奪下、銀獎得主為君綺醫美、銅獎是聖緹亞集團，相當風光；民眾票選出的「十大人氣醫生」自43位名單脫穎而出，名單依序為廖耕賢（愛爾麗診所）、蔡昀達（光澤診所）、薛博仁（聖緹雅醫療集團）、翁書賢（聖宜診所）、陳振豐（聖緹雅醫療集團）、羅玉佩（琢璞診所）、陳昱璁（雅丰診所）、王祚軒（尼斯診所）、彭賢禮（彭賢禮皮膚科）以及黃勇學（20skin四季診所）
本屆獎盃以「美的誕生」為設計核心，結合人體姿態、象徵每位女性獨有的「蘋果光」與金色光感線條，呈現醫美產業在專業、自信與透明度上的核心價值。獎盃造型如一位被拉長的金色舞者，由下而上延展的線條彷彿在展示美被「喚醒」的瞬間，得獎者還能獲得一份證書，作為專業實力與產業信賴度的具體象徵。
來賓贈禮部分，所有與會者皆可獲得價值580元的德國製Nachtmann Bossa Nova威士忌單一老式（SOF）平底杯（252ml），以及價值1850元的OxygenCeuticals TP輕盈水潤防曬霜（150ml），總價高達5230元。醫生、藝人與網紅，可再額外拿到總價2800元的OxygenCeuticals Sukalming Derma Kit秀可明舒緩套組。
典禮在印象廣告董事場吳秉翔的協助下，於雙北、桃園和高雄等六處大型戶外電視牆進行同步直播。印象廣告董事長吳秉翔特別將主軸設在板橋轉運站的1600吋巨型電視牆，讓更多民眾也能即時參與這場醫美盛會。
