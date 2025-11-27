蘋果成立時的書面協議將被拍賣，售價或高達 400 萬美元

據 Apple Insider 報導，Apple Computer Company 在 1976 年成立時，由 Steve Jobs、Steve Wozniak 和 Ron Wayne 三人簽訂的書面協議將於 2026 年初進行拍賣。負責此事的是英國知名拍賣行佳士得，三頁文件中除了創始人的簽名外，還清楚標明了三人在公司中的持股比例。不過該協議在不到一年的時間裡便失去了效力，在 Wayne 把自己手上的 10% 股份賣給兩位合作夥伴後，Apple Computer Company 就變成了 Apple Computer, Inc。

實際上，在最初的蘋果誕生不到兩週後 Wayne 便選擇了離開。2016 年他接受 BBC 專訪時堅稱自己從未後悔，但如果依照當時的股價計算，Wayne 早早出手的那 10% 股份價值已達 600 億美元。若是持有到今天，更是常人不敢想的天文數字。但是在當年，Wayne 簽字放棄在蘋果一切剩餘權益只得到了 1,500 美元。更讓人唏噓的是，他後來為了區區 500 美元便賣掉了自己保存的原始協議副本，這件事倒是一直令其懊悔不已。

根據目前的估計，即將被拍賣的協議價值介於 200 萬至 400 萬美元之間。如果你好奇它最終能拍到多少（或者說財力雄厚又是蘋果信徒），記得關注 1 月 23 日於紐約舉行的「We the People: America at 250」拍賣會。

