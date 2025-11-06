蘋果或以客製 Gemini 模型驅動新版 Siri 的摘要與規劃功能，但最終將回歸自家技術
傳說蘋果會為此每年向 Google 支付 10 億美元。
加強版 Siri 將由 Google Gemini 驅動的說法正變得越來越可信。彭博名記 Mark Gurman 日前發文稱，蘋果會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。其中 Gemini 負責「處理 Siri 的摘要和規劃功能」，以「幫助語音助理綜合資訊並決定如何執行負責任務」。鑒於代替使用者操作 app 是新版 Siri 主打的賣點，Gemini 在其中顯然會扮演核心角色。
據稱蘋果會為了這項合作每年向 Google 支付 10 億美元，但對比傳聞中 Google 為 iPhone 預設搜尋引擎付出的 200 億天價，這個數字也只能算是九牛一毛。值得一提的是，兩家公司的 AI 合作似乎並不會被大張旗鼓地宣傳。原因可能是蘋果最終仍希望全面採用自家的模型，有指他們的目標是開發一套「最快能在明年投入消費應用的 1 兆參數雲端方案」。
除了 Siri 以外，過去也有流言稱 Google 會協助蘋果打造基於 Gemini AI 的全新搜尋工具「世界知識解答」（World Knowledge Answers）。該工具預計於 2026 年推出，將被全面整合入新版 Siri、Safari 和 Spotlight 介面。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 1 天前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站 悠遊卡推6種乘車支付方式
北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 17 小時前
綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠
政治中心／張予柔報導社群平台前陣子流傳一款號稱能讓台灣民眾和軍人，一鍵投誠、實名登記「回歸祖國」的統戰App「歸家」，雖經陸委會查證「查無此APP」，但台北市議員顏若芳今（5）日於議會質詢時再揭驚人內幕，指出目前已有一款名為「台灣投誠」的網頁版APP出現，內容疑似涉及統戰與資安威脅。她痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面緝查，並轉知國安單位徹查。民視 ・ 23 小時前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 22 小時前
iPhone 18 Pro 新色曝光！傳聞中三色擇一登場，黑色恐再度缺席！
Apple 蘋果在 iPhone 17 Pro 系列推出鮮艷的宇宙橙色，那麼一年後的 iPhone 18 Pro 又會有什麼驚喜呢？根據中國微博爆料者「剎那數碼三嘻行動哇 ・ 1 天前
雙系統的智慧手錶選擇：Pixel Watch 4、Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3？
如果你跟筆者一樣，都是同時使用iPhone機種及Android手機兩種智慧手機的話，或許也會考慮使用Apple Watch series 11，或是較為入門的Apple Watch SE 3，甚至可能是近期由Google推出的Pixel Watch 4？Mashdigi ・ 13 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
詐團盯上全支付用戶！假冒信件騙取個資 官方證實
全支付近日發出警告，提醒用戶小心收到的假冒帳號更新信件。詐騙集團利用全支付的高使用率，透過電子郵件誘騙民眾提供個人資料及信用卡資訊。這些假信件聲稱為「帳號更新」通知，並要求用戶點擊不明連結進行更新。中天新聞網 ・ 1 天前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
快訊／全支付爆個資外洩被暗網販售！官方急發聲明：不實言論將提告
全支付爆出盜刷潮，更有網友在社群平台爆料全支付資料庫洩漏，有不法人士在暗網販售使用者個資，對此，全支付今(6)日發聲明嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權，另外針對盜刷事件，全支付強調與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 1 天前
iPhone「回憶」別鬧了！喪事竟成派對 1招化解尷尬、避免特定人事物出現
智慧型手機功能愈來愈強大，不僅可以偵測畫面自動轉換拍照模式，也能依據照片內容分門別類；不過網友在社群分享，照片分類功能竟將喪事場面歸為趴踢與慶祝回憶、化療照片被歸為下廚、鸚鵡洗澡畫面則成為食記，令網友直言「真的不要鬧了」。鏡報 ・ 1 天前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權
有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 42 分鐘前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體
[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平新頭殼 ・ 1 天前
遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！ 全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論
即時中心／梁博超報導電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。民視 ・ 52 分鐘前
小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
傳「全支付資料庫外洩」？官方嚴正駁斥：不實資訊、將提告 提醒留意釣魚詐騙
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導行動支付平台「全支付」近日遭爆出有用戶碰上盜刷，隨後又有網友在Threads聲稱「暗網出現全聯與全支付使用者資料販售」...FTNN新聞網 ・ 27 分鐘前