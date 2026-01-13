蘋果找Google合作邁出AI關鍵一步 但沒要放棄OpenAI 將讓ChatGPT與Gemini聯手

根據《CNBC》引述官方消息指出，蘋果公司（Apple）已正式宣布將與Google達成合作，引進其開發的Gemini人工智慧（AI）模型，用以驅動下一代Siri及各項產品中的AI功能。對於這家iPhone製造商在追趕生成式AI浪潮的過程而言，這是邁出極具戰略意義的一步。



蘋果與Google於美東時間1月12日證實，雙方已簽署一項為期多年的合作夥伴協議。根據合約內容，蘋果未來推出的AI系統──統稱為「Apple Intelligence」──將建立在Google的Gemini模型基礎之上。預計在今年晚些時候，經過全面翻修、功能大幅增強的Siri，將成為首批首波採用該技術的核心功能。

與OpenAI仍將維持既有合作



目前，蘋果已與OpenAI建立合作關係，將ChatGPT整合至Siri及Apple Intelligence中，用以處理需要更廣泛世界知識的複雜查詢。針對此次與Google的合作，蘋果向《CNBC》表示，現階段並未改變與OpenAI的安排。然而，Gemini與ChatGPT未來將如何在蘋果生態系中長期共存、分工，目前尚未有明確的具體細節。

Google在一份聲明中指出：「經過嚴格的評估，蘋果認定Google的AI技術能為Apple基礎模型（Apple Foundation Models）提供最具實力的基礎。」兩家公司強調，儘管導入了外部模型，Apple Intelligence仍將持續在蘋果裝置端以及「私有雲端運算」（Private Cloud Compute）架構上運行，並嚴格遵守蘋果既有的隱私保護標準。

此次合作協議也讓流傳數月的傳聞塵埃落定。事實上，《彭博社》（Bloomberg）早在去年夏天就曾披露，蘋果正與Google進行早期談判，計畫使用客製化版本的Gemini來升級Siri。蘋果原先承諾在2025年推出全新AI功能，但隨後因開發進度問題而推遲。

自OpenAI在2022年底推出ChatGPT引發全球AI熱潮以來，微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）及Google等科技巨頭紛紛投入數十億美元研發模型與基礎設施，相較之下，蘋果顯得較為低調與被動。隨著競爭對手在對話式AI領域突飛猛進，老牌語音助理Siri的落後感日益明顯，蘋果面臨必須將其現代化的巨大壓力。

市場對其Gemini模型的信心顯著提升



對Google而言，這筆交易是其AI發展歷程中的重大突破，象徵著市場對其Gemini模型的信心顯著提升。近期，升級後的Gemini版本獲得外界高度好評，其雲端運算業務也在過去一年內簽下多筆規模達數十億美元的AI訂單。值得注意的是，Alphabet的市值在連續幾年落後蘋果後，於上周一度超越蘋果，為2019年以來首見。

儘管蘋果拒絕透露這項合作協議的具體財務條款，而Google則僅參照雙方的聯合聲明。但對消費者而言，這項交易意味著蘋果最知名的AI產品──Siri──很快就會仰賴其長期市場宿敵Google的底層技術。第一批由Gemini驅動的Apple Intelligence功能，預計將在今年晚些時候正式上線。



責任編輯：許詠翔

