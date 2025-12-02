蘋果招募前 Google Gemini 工程主管 Amar Subramanya 出任 AI 副總裁

蘋果的 AI 團隊出現重大人事變動，原機械學習與 AI 策略高級副總 John Giannandrea 已確認將卸任離開公司。與此同時剛在微軟任職 4 個月的前 Google Gemini 工程主管 Amar Subramanya 被招募出任 AI 副總裁一職，未來將領導包括 Apple Foundation Models、機器學習研究，以及人工智慧安全與評估等不同重要範疇。

在今年中加盟微軟擔任 AI 企業副總裁之前，Amar Subramanya 有 16 年的 Google 工作履歷，在機器學習和 AI 研究方面擁有豐富的專業知識和經驗。蘋果期望他能將相關研究成果融入產品與功能，從而進一步增強 Apple Intelligence 的競爭力。未來他會直接向軟體工程副總裁 Craig Federighi 報告工作，而 John Giannandrea 所屬的團隊則將由 COO Sabih Khan 和服務高級副總 Eddy Cue 接手。

實際上，John Giannandrea 的離職早有預兆，此前他一直被批評要對 AI 強化版 Siri 的長期跳票負有主要責任。今年早些時候就有傳聞稱，CEO Tim Cook 已經「對 AI 部門主管 John Giannandrea 在產品開發上的執行力失去了信心」。一個多月前又傳出了含有新 Siri 的 iOS 26.4 早期版本距離理想狀態仍有差距的消息，當時彭博名記 Mark Gurman 就預言可能有高層會因此走人。

「我們感謝 John Giannandrea 在建構與推進 AI 工作中所擔當的角色，令蘋果得以繼續創新，豐富用户生活。AI 一直是蘋果策略的核心，我們非常高興 Amar Subramanya 能夠加入 Craig Federighi 的領導團隊，並將其在 AI 方面的淵博專業知識帶至蘋果。」Tim Cook 在新聞稿中如此寫道，「隨著 Amar 加入，Craig 的領導團隊更人才鼎盛，並肩負更多人工智能方面的職責；此外，Craig 亦在推動人工智慧工作方面擔當關鍵角色，例如監督我們明年為用户帶來更具個人風格的 Siri。」

