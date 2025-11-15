蘋果接班計畫加速！庫克最快2026卸任 「他」呼聲最高
蘋果傳出震撼彈！現任執行長庫克最快可能於2026年卸任，並傾向從內部尋找新任掌舵者，隨著長年被視為接班熱門人選的前營運長威廉斯正式退休，蘋果高層團隊正面臨近十年來最大規模的世代交替。目前，硬體工程高級副總裁特納斯呼聲最高。
美國科技巨頭蘋果（Apple）傳出重大人事變動訊號，《金融時報》指出，董事會正加速接班規劃，尋找現任執行長庫克（Tim Cook）的繼任者。內部人士透露，庫克最快可能於2026年卸任，而他本人過去也多次表示，傾向從公司內部挑選下一任CEO。
儘管年底iPhone銷售旺季將至，此時機的接班討論與業績無關，而是公司早已啟動多年的制度性安排。報導表示蘋果不太可能在明年1月財報前宣布新CEO，但若於年初完成交接，可讓新領導團隊更順利準備6月WWDC與9月新品發表會。
現年65歲的庫克自2011年接替賈伯斯（Steve Jobs）以來，帶領蘋果市值從3,500億美元狂飆至4兆美元。然而在AI時代競爭加劇下，蘋果在人工智慧領域進展較為緩慢，跟不上競爭對手的腳步。
蘋果今年高層出現多項重大變動。長年掌管全球供應鏈被視為最接近庫克的接班熱門人選，前營運長威廉斯（Jeff Williams ）已於14日正式退休，此為公司近十年來最具指標性的高層異動。他自1988年加入蘋果，負責建立關鍵供應鏈布局，包括親自管理與台積電的合作關係。庫克曾讚許：「沒有 Jeff Williams，就沒有今天的蘋果。」
目前呼聲最高，最有機會接任CEO的為硬體工程高級副總裁特納斯（John Ternus），《金融時報》認為若特納斯接任，象徵蘋果將以硬體工程背景的領導者帶隊，並加大在新產品與AI方面的投入，以縮小與競爭對手的差距。
