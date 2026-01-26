蘋果推出新版AirTag，音量大50%、連線距離提高1.5倍

蘋果宣布推出新版AirTag，採用蘋果iPhone 17系列搭載的第二代超寬頻晶片，使連線距離提高1.5倍，並搭載音量增大50%的喇叭，同時較前一代將「精確尋找」功能擴大到Apple Watch，除了iPhoene以外，可在部分支援的Apple Watch利用觸覺、視覺及音訊，幫助使用者更容易掌握遺失的物件。

新版AirTag維持與第1代相同售價，提供單件與4個一組的套裝，單1個為990元，4個一組的套裝為3,390元；Apple設計的AirTag精細織紋鑰匙圈提供狐橙色、午夜紫色、海軍藍色、青苔色和黑色等顏色，售價為1,290元。

新版AirTag升級第二代超寬頻晶片，使藍牙連線距離提升1.5倍，擴大可定位物件範圍，除了可在搭載iOS26的相容iPhone使用精確尋找功能外，亦可在Apple Watch 9以上錶款及Apple Watch Ultra 2或後續錶款使用「精確尋找」功能，無論使用iPhone或Apple Watch皆能結合觸覺、視覺與音訊協助用戶找到AirTag。同時加上新版AirTag音量提高50%，更能在使用者接近AirTag時察覺位置。

此外蘋果的「尋找」功能可協助使用者定位AirTag、Apple裝置與相容的第三方裝置，並在全程保護使用者隱私的前提掌握親友動向；當AirTag超出配對的iPhone範圍時，可透過「尋找」網路由具備Apple裝置的群眾網路協助找回，借助藍牙偵測配件或裝置位置，將遺失的AirTag的大致位置回傳給擁有者。

同時新版AirTag與iOS的「分享物品位置」流暢整合，可讓使用者暫時且安全與信任的第三方(如航空公司)分享物品位置，幫助找回延誤的行李或其他遺失物，目前蘋果與50家以上的航空公司合作，在安全且隱私的前提提供「分享物品位置」連結，僅有授權人員可透過安全的Apple帳號或合作夥伴驗證方式取得存取授權，一但用戶尋回失物即會停用分享位置功能，同時擁有者亦可隨時停止分享，其分享連結也會在7天後失效。

蘋果強調AirTag是以保護訂位資料的隱私與安全為核心，不會再裝置實體儲存位置資料或紀錄，同時與「尋找」網路的通訊皆採用端對端加密，此外亦強調為追蹤物品而設計而非用於追蹤人或寵物，擬定相關防護措施避免不必要的追蹤，諸如跨平台提醒與頻繁變更藍牙識別碼等。

