蘋果推出新一代 AirTag！第二代 UWB 晶片讓精確尋找距離大為提升

蘋果新一代 AirTag 2 發表原本預計在 2025 年推出，卻一直讓人空歡喜一場。但沒想到 AirTag 2 竟然成為蘋果在 2026 年率先推出的第一款硬體裝置。

就如先前傳聞，AirTag 2 搭載第二代超寬頻晶片，揚聲器音量也比前一代更大聲，而且還深度整合 Apple Watch，可以直接在手錶上進行精確尋找。最重要的是，新機沒漲價，繼續維持單顆售價為新台幣 990元。

第二代超寬頻晶片上身，精確尋找升級

新版 AirTag 搭載 Apple 第二代超寬頻（UWB）晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air 以及最新 Apple Watch 採用同一套架構。

實際使用時的差別在於，「精確尋找」的有效距離比前一代增加最多約 50%，而且能透過畫面指引、震動與聲音提醒，引導使用者一步步靠近目標。

另外，藍牙晶片同步升級，讓 AirTag 在一般狀態下的可被偵測範圍也進一步拉長，不用一定要「靠很近」才能抓到位置。

Apple Watch 也能找到 AirTag

這次更新另一個重點，是「精確尋找」正式延伸到 Apple Watch。只要配戴 Apple Watch Series 9 或是 Apple Watch Ultra 2 之後的錶款，就能直接在手錶上使用「精確尋找」，來看看 AirTag 的方向與距離提示，不用一定要拿手機才能找東西。

揚聲器音量提高 50%，沙發縫、背包底都聽得到

除了尋找距離提升之外，聲音也是這次更新的重點之一。蘋果表示，新版 AirTag 的揚聲器音量比前一代提升約 50%。再加上全新設計的提示音，就算是 AirTag 卡在沙發縫，或是掉在包包最底層，都不容易錯過提示聲。

簡單說，新一代的 AirTag 不只能透過 App 看到方向，也能透過聲音聽見它在哪。

行李延誤時，可以直接把位置分享給航空公司

新一代 AirTag 的運作仍然是透過 Apple 的「尋找」網路，只要附近有 Apple 裝置經過，就能透過匿名回傳位置，協助物品定位。

同時，新版 AirTag 將支援「分享物品位置」功能，當使用者在機場托運的行李延誤時，可以暫時把 AirTag 位置分享給合作航空公司的客服人員，進而協助找回行李。

分享物品位置功能不僅可以隨時開啟，也支援隨時關閉；如果忘記關閉分享功能，只要分享超過 7 天就會自動失效。

另外，蘋果公司還表示，根據航空 IT 業者 SITA 統計，透過分享物品位置功能，讓行李延誤與遺失的比例有明顯下降。

隱私與反追蹤設計維持既有原則

在安全與隱私方面，AirTag 延續既有設計邏輯：

不會在裝置上儲存位置歷史

與「尋找」網路的通訊採端對端加密

藍牙識別碼會定期變更，降低被濫用風險

Apple 也再次強調，AirTag 的定位設計目的是「找物品」，而非用於追蹤他人。

售價與上市資訊

AirTag 單顆：NT$990

AirTag 四入組：NT$3,390

精細織紋鑰匙圈：NT$1,290（提供 5 種顏色）

蘋果官方新聞指出新版 AirTag 即日起開放預購，目前美國 Apple Store 已經開放訂購，但台灣（ 1 月 26 日）尚未開放購買。

