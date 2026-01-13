蘋果推創作App訂閱套組 擴大服務生態系
（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）今天宣布推出Apple Creator Studio訂閱套組，所包含的一系列App適用於影片剪輯、音樂製作、創意影像，以及視覺表達與生產力，試圖吸引更多預算有限但有創作需求的用戶加入蘋果服務生態系。
Apple Creator Studio將自1月28日起於App Store上架，提供每月新台幣390元或每年3900元的訂閱方案，包含一個月免費試用。
訂閱內容涵蓋Mac和iPad版的Final Cut Pro、Logic Pro和Pixelmator Pro，Mac版Motion、Compressor和MainStage，以及適用於iPhone、iPad和Mac的Keynote、Pages、Numbers智慧功能與進階內容。
蘋果網際網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）透過新聞稿表示，Apple Creator Studio讓各類創作者都能專注投入創作並精進技能，進行影片剪輯、音樂製作、創意影像、視覺表達與生產力等相關工作，並且結合進階智慧工具，進一步強化並加速工作流程。
舉例來說，Mac版和iPad版Final Cut Pro提供的Beat Detection功能，讓使用者可直接在專案時間軸中看到音樂的節拍、小節和歌曲段落，把依循音樂節奏進行的影片剪輯變得快速又有趣。
Apple Creator Studio也提供動態圖形工具Motion的完整使用權，可用來製作具電影感的2D和3D特效，並結合智慧功能例如Magnetic Mask，無需綠幕即可輕鬆分離並追蹤人物和物件。（編輯：張均懋）1150113
其他人也在看
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
Gmail全面升級！「3大AI功能」免費爽用
生活中心／李筱舲報導擁有全球逾30億用戶的Gmail迎來重大變革！Google正式宣布，原先僅限付費訂閱者專享的多項AI工具，將全面開放給免費用戶使用，讓一般大眾也能體驗。本次更新主要為透過Google旗下的AI工具Gemini，全方位優化信件處理效率，也象徵著「郵件撰文」正式進入AI協作的新時代。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
北京觀察》中國獨居破1.23億人！「死了麼」APP爆紅，能成為「最後的保護傘」？
近日由河南省一家小型科技公司研發的專註於獨居安全的app「死了麽？」登上大陸蘋果商店的下載榜單。這款app最大的功能在於，使用者需預設緊急聯絡人郵箱，每日點擊簽到證明「存活」。若連續兩天未操作，系統次日自動發送郵件提醒聯絡人核查使用者的安全。這款為獨居人群打造的安全工具，目前僅上線蘋果App Store，購買該軟體需要8元人民幣（約新臺幣36元），安卓系統版......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
iPhone 17e傳2月登場 Apple最新平價機規格亮點、價格一次看
繼Apple於2025年在入門市…民報 ・ 1 天前 ・ 1
這類密碼最危險秒遭破解 資安數建議3原則
[NOWnews今日新聞]收到朋友突然來訊借款？帳戶點數一夕消失？生活中到處需要設定帳號密碼，但帳號遭駭客入侵威脅也越來越多。數位發展部資通安全署今（12）日表示，「123456」、「QWERTY」等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
機身僅5.99mm！motorola edge 70超輕薄登場
Motorola 今（12）日宣布在台推出 motorola edge 70 新機，搭載4,800mAh 大電量矽碳電池，機身極致輕薄僅有5.99mm、159公克，並延續 edge 系列PANTONE及MIL-STD-810認證的美型軍規特色。moto g57、moto g86 Power兩款新機同步亮相，搭載 AI 智慧功能及 PANTONE 合作認證機身顏色，提供多元行動體驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國獨居App「死了麼」爆紅！名稱太直白惹議 網笑翻幫改名
現代人不婚不生的狀況越來越多，獨居老人是未來不可擋的社會現象，大陸的團隊就開發了一款專門確認獨居人士生存狀況的App，近日在社群上爆紅，比起它的功能，社群上更多人討論App的名稱「死了麼」太過直白，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果與Google強強聯手！史上最強Siri要來了 正式版上線時間曝光
[Newtalk新聞] iPhone使用者期待已久的超級Siri最快1月底就會現身！蘋果與Google證實攜手合作，將Gemini技術導入Apple Intelligence核心，預計在3月或4月正式推送iOS 26.4更新。由於本月可望釋出iOS 26.3正式版，代表具備全新AI大腦的Siri將在1月底「隨測試版率」先公開，徹底翻轉語音助理體驗。 被視為iPhone轉型關鍵的AI功能，原定去年亮相，因研發進度不如預期延至今年推出。隨著蘋果與Google合作正式曝光，iOS 26.3進入第2個測試周期，預期本月釋出正式版，搭載AI功能的新版Siri也進入對外開放倒數階段。 外媒《PhoneArena》整理新版Siri的5大關鍵升級，指出AI導入後，Siri可更準確理解使用者語意，並結合裝置內的個人資料提供客製化建議，同時具備讀懂螢幕內容、跨App執行指令的能力，面對複雜搜尋需求與過往難以處理的瑣碎任務，也能更有效完成。 根據雙方公布的合作說法，Google旗下Gemini模型與雲端架構將成為Apple Intelligence的重要支撐，也涵蓋預計今年亮相、主打高度個人化的新一代Sir新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」 業界揭原因
TechWeb報導，iPhone 4過去多被視為廢舊手機，回收價僅約5元人民幣，但近期部分機況良好的機型，轉售價格已達150至300元，全新未拆封的版本更被喊價至近千元。TechWeb查詢二手交易平台發現，目前多數iPhone 4的成交價格仍在百元以內，平台數據顯示，近7日平均成交價約為45元...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
IG爆史詩級災情！駭客免費送1750萬筆個資 竟與兜售台好市多資料是同人
社群巨頭Instagram驚傳大規模個資外洩，資安公司Malwarebytes證實，約1,750萬筆帳號資料遭駭客「Solonik」於2026年1月7日在論壇免費釋出。該駭客疑似與日前兜售台灣好市多個資者為同一人。專家指出，近期用戶若頻繁收到官方重設密碼信件，顯示帳號正遭「密碼重設流程濫用」攻擊，呼籲民眾提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
手機險挑選方案 評估四重點
根據產險業者觀察，手機險最常見的三大理賠案件類型，包括螢幕受損、外殼破損、受潮等，業者也提出四點提醒，呼籲民眾在投保前應...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。
Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。Yahoo Tech ・ 16 小時前 ・ 發表留言
聯發科前進全美零售聯盟大會！祭出全新Genio 物聯網平台
聯發科繼參展CES後，前進美國紐約舉行的全美零售聯盟大會（NRF 2026）展示一系列最新智慧零售解決方案！祭出全新Genio 物聯網平台，整合 5G、Wi-Fi 7 、生成式 AI 與多媒體處理能力，應用範圍涵蓋自動識別與資料擷取（AIDC）、桌邊服務系統、POS 及數位看板解決方案等，全面加速智慧零售應用並滿足「未來智能商店」需求。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
經典概念復活！AI 時代 HP 推出 EliteBoard G1a，鍵盤即電腦太瘋狂｜CES 2026
AI 時代的到來，令一些曾被淘汰的產品概念重又煥發了生機。CES 2026 期間，HP 公開了被稱為「下一代 AI PC」的 EliteBoard G1a。這款外觀宛如普通桌面鍵盤的裝置，內部卻塞滿完整 Copilot+ AI PC 系統。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
五角大廈推動採用AI技術 將導入Grok餵美軍數據
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，將加入谷歌（Google）的AI引擎行列，共同在五角大廈的網絡中運作。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
挑戰Google AI霸權！傳三星押注Bixby反攻 找來Perplexity助陣
根據外媒《9to5Google》…民報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
IG爆個資外洩疑雲 Meta回應：系統未被駭 屬技術漏洞已修復
近期全球多地Instagram用戶接連回報，在未自行操作的情況下，短時間內大量收到來自官方系統的「重設密碼」通知郵件，由於寄件來源顯示為官方信箱，一度引發外界對帳號是否遭到入侵、甚至用戶資料外洩的疑慮。對此，Meta於昨（11）日打破沉默，強調系統安全無虞，並解釋這是一場由技術瑕疵引起的誤會。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
印度拚資安改革 擬強制手機製造商提供原始碼
（中央社新德里12日綜合外電報導）外媒披露，力拚資安改革的印度擬要求智慧手機製造商向政府提供原始碼並進行多項軟體調整，不過蘋果（Apple）和三星電子（Samsung Electronics）等科技巨擘私下表示反對。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果助力培育台灣軟體人才 學生開發者耀眼國際
美商蘋果持續深耕台灣教育體系，與台灣多所大學如台大等校合作，成立蘋果區域培訓中心（Apple RTC），透過Swift程式語言、UI/UX 設計及最新的 VisionOS 應用開發課程，在學校進行人才培育。2025行動應用創新賽（MAIC）於日前圓滿落幕，台灣學生創下歷年最佳成績！蘋果今日（1/13）邀請三組學生開發團隊，分享他們開發軟體的過程。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言