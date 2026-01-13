中央社

蘋果推創作App訂閱套組 擴大服務生態系

The Central News Agency 中央通訊社

（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）今天宣布推出Apple Creator Studio訂閱套組，所包含的一系列App適用於影片剪輯、音樂製作、創意影像，以及視覺表達與生產力，試圖吸引更多預算有限但有創作需求的用戶加入蘋果服務生態系。

Apple Creator Studio將自1月28日起於App Store上架，提供每月新台幣390元或每年3900元的訂閱方案，包含一個月免費試用。

訂閱內容涵蓋Mac和iPad版的Final Cut Pro、Logic Pro和Pixelmator Pro，Mac版Motion、Compressor和MainStage，以及適用於iPhone、iPad和Mac的Keynote、Pages、Numbers智慧功能與進階內容。

蘋果網際網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）透過新聞稿表示，Apple Creator Studio讓各類創作者都能專注投入創作並精進技能，進行影片剪輯、音樂製作、創意影像、視覺表達與生產力等相關工作，並且結合進階智慧工具，進一步強化並加速工作流程。

舉例來說，Mac版和iPad版Final Cut Pro提供的Beat Detection功能，讓使用者可直接在專案時間軸中看到音樂的節拍、小節和歌曲段落，把依循音樂節奏進行的影片剪輯變得快速又有趣。

Apple Creator Studio也提供動態圖形工具Motion的完整使用權，可用來製作具電影感的2D和3D特效，並結合智慧功能例如Magnetic Mask，無需綠幕即可輕鬆分離並追蹤人物和物件。（編輯：張均懋）1150113

