蘋果推高價「手機背帶」遭網友嘲諷！一塊布賣你7000元，但上架後想買還買不到

當蘋果公司（Apple）高調貼出公告，並稱呼這項新產品、猶如一款藝術品時，它得到的網路社群反應是嘲諷，因為單從外型來看，就如同其「設計理念」一樣，就是一塊有顏色的布料，但卻要價高達230美元（約新台幣7031元），只因為蘋果選擇與日本知名品牌三宅一生（Issey Miyake）合作。

這款吸引大量嘲諷和攻擊的新蘋果商品，就是iPhone Pocket手機背帶。

可如果單從社群討論來判斷，既然評價這麼糟糕、單價也非常不親民，銷量應該非常糟糕才對？但根據彭博最新報導指出，他們在紐約市紐約蘇活區（SoHo）的蘋果門市外，目擊大批人馬在排隊，都是為了搶先拿到這款「限量版產品」。

除了因為被三宅一生的名氣吸引，更多人是衝著「限量」二字而去。根據蘋果官網透露，全球「僅有10家實體零售店面」銷售背帶，紐約蘇活區門市、就是美國本土唯一的銷售點。其他地點包含倫敦、米蘭、東京、香港和巴黎等城市，而台灣也有一個實體銷售點，就在台北Apple信義A13門市。

蘋果與三宅一生合作推出「iPhone Pocket」的手機背帶。（翻攝自APPLE官網）

有鑑於蘇活區排隊如此踴躍，據了解、截至15日11時為止，蘋果線上商店所有顏色選項和尺寸，都已顯示售罄、無法預約送貨。

這款名為iPhone Pocket的穿戴式手機背帶，是與著名日本設計品牌三宅一生合作的成果。三宅一生過去曾設計、蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）身上那件標誌性的黑色高領衫。不過，這個時尚品牌本身也擁有大量忠實鐵粉，不難理解為什麼即使被吐槽嫌棄，卻仍有這麼多人願意花時間、花錢排隊搶購。

庫克與賈伯斯。（美聯社）

不同於「多數網友」看法，居住紐約的26歲女裝設計師艾茲妮（Lee Aizner）表示，從設計角度來看，這個背帶非常酷、因為它是由三宅一生所設計的，作為一名設計師，「我超愛它、我聽說它即將完售，這讓我立刻想要擁有它。」但這位設計師不久後表示，雖然她希望能買到黑色長款版本，但在她到達門市前幾分鐘存貨就已售罄。

iPhone Pocket提供兩種尺寸選擇：短版（4585新臺幣/150美元）和長版（7031 新臺幣/230美元），顏色選項非常豐富。根據官網描述，它採用3D針織結構設計，可容納任何尺寸的iPhone。它具有彈性、也可以塞入如AirPods或護唇膏等小物品。外媒記者實際體驗後指出，該背帶在質感和尺寸上，與空手道腰帶非常相似，可以用多種方式佩戴，像是斜挎、綁在包包上或手持。

蘋果與三宅一生合作推出「iPhone Pocket」的手機背帶。（翻攝自APPLE官網）

回顧歷史，這家科技巨頭一直以來、都有推出高單價且具爭議性的配件經歷，從要價19美元的拋光布、到999美元的顯示器支架。iPhone Pocket也讓不少人回想起，蘋果在20多年前、曾對外銷售過一款名為iPod Sock（iPod 襪套）商品，當時一組多件的售價為29美元。

社群對iPhone Pocket的反應幾乎清一色以批評為多，不少Reddit網友就指出，在當前美國的經濟艱難時期，這款產品讓人脫離現實；其他人則嘲諷這根本就是在惡搞，還有人則發文詢問，「請問今天是愚人節嗎？」

但從實際銷售量來看，無論是果粉或三宅一生的粉絲們，似乎並不在乎其他人能夠理解，一名影音博主麥可（Michael Josh）就選擇身穿深藍色褶皺的三宅一生西裝，前往專賣店排隊、並購買多個iPhone Pocket，因為在他看來，這個配件就像一件藝術品或時尚收藏品一樣珍貴。

