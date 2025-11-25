蘋果揮刀！ 銷售部門「這原因」罕見大裁員

蘋果市值高達4兆美元，罕見進行大裁員。

iPhone手機製造商蘋果公司罕見裁員，《彭博社》24日報導，蘋果這次鎖定全球銷售體系「揮刀」，精簡目標橫跨整個銷售部門，尤以負責大型企業、學校與政府機構的客戶經理、為潛在大客戶舉辦簡報會議與產品示範的蘋果簡報中心團隊受創最重。

據指出，這波裁員也波及資深主管，包括在蘋果服務逾20年的老員工，迄今已裁撤數十個銷售職位，失業員工必須在明年1月20日前，找到公司內部的其他職位，否則將被解雇並獲得遣散費。

廣告 廣告

根據報導，這波裁員主要影響的是和美國國防部與司法部等機構合作的政府銷售團隊，這個團隊近期因43天政府停擺及政府效率部（DOGE）實施的預算刪減面臨挑戰。

市場觀察，蘋果市值剛在上（10）月底正式突破4兆美元（約新台幣125.7兆元），12月當季銷售額被看好接近1400億美元（約新台幣4.39兆元），有望改寫歷史紀錄。分析師認為，蘋果選在此時裁員，意謂即便是市值巨擘，也得在高成長與成本控管間權衡得失。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。