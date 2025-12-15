蘋果摺疊 iPhone 點火！調研機構：2026供應鏈需求看漲 三星顯示器是大贏家

根據Counterpoint Research的最新報告指出，受惠於Apple即將進軍摺疊手機市場，2026年全球摺疊智慧型手機面板的出貨量將出現爆發性成長，年增率可望達到46%；由於Apple開始為其首款摺疊iPhone採購面板，除了預期重燃市場對摺疊產品興趣，更將帶動整體供應鏈需求的急遽上升，進而推升2026年的平均銷售價格。

根據報告內容顯示，Samsung Display將成為最大贏家，其市場佔有率預計在2026年達到57%，而市場對於摺疊形式的偏好也出現顯著轉變，其中「書本式」的大尺寸內摺設計將成主流；在2025年下半年的銷售初期，Samsung Galaxy Z Fold7的銷量首度超越了過去較受歡迎的Galaxy Z Flip7機型，且同樣的趨勢也發生在中國市場，當地消費者即使面對較高的價格，仍傾向優先選擇大尺寸的摺疊手機。

不過，供應鏈的方面，各家面板廠的呈現兩極化發展；其中，天馬（Tianma）預計將迎來驚人的580%年增長，TCL華星（CSOT）也將成長47%，維信諾（Visionox）則預估成長8%；反觀京東方（BOE）出貨市佔率可能會面臨8%的年減幅。

Counterpoint預估2025年整體摺疊智慧型手機的出貨量將成長14%，而到了2026年成長幅度將擴大至38%。