蘋果摺疊 iPhone Fold 登場就會改寫市場？IDC 預測出爐
摺疊智慧型手機市場正準備迎來一場關鍵變化，尤其目前消息傳出 Apple 蘋果首款摺疊 iPhone Fold 將在 2026 年首次亮相。如果消息成真，根據 IDC 最新預測，這款新機在第一年上市就會對全球摺疊手機市場造成巨大衝擊。
預測 iPhone Fold 首年市佔率達 22%、市場營收 34%
IDC 預測，iPhone Fold 推出的第一年，在全球摺疊手機市場的市佔率可望超過 22%，並因為高達 2,400 美元的單機價格，有望拿下 34% 的整體摺疊手機市場營收。
IDC 副總裁 Francisco Jeronimo 表示，蘋果的加入將是摺疊市場的重大轉捩點；以往蘋果每次推出新品，都能帶動市場規模成長。雖然摺疊手機在市場上仍屬於小眾，但高單價讓它成為各家品牌重要的營收來源。
目前摺疊手機市場主要由 Samsung 和 Google 主導；不過，IDC 認為，隨著蘋果加入，2026 年摺疊手機全年出貨量可望成長 30% 以上。部分動能則是來自於三星預計在 2026 年 1 月推出搭載主螢幕 10 吋主螢幕的 Samsung Galaxy Z Trifold。
iPhone Fold 傳 2026 年秋季亮相：外螢幕 5.5 吋、展開後 7.8 吋、主打無折痕設計
綜合目前外電消息，蘋果首款摺疊機預計在 2026 年秋季與 iPhone 18 Pro 系列 一同發表，定位鎖定高階旗艦市場。
而目前傳聞中的硬體規格包括：
外螢幕：約 5.5 吋
展開後螢幕：約 7.8 吋，接近 iPad mini 螢幕尺寸
設計：採用書本式折疊設計
機構：強化鉸鏈、目標打造「近乎無折痕」面板
主攻市場：高階旗艦 + 新型態行動裝置
若蘋果真的能夠解決螢幕摺痕問題，iPhone Fold 有機會成為市場上第一款「幾乎看不到折痕」的摺疊手機。
為何 iPhone Fold 被高度看好？IDC：蘋果效應是關鍵
IDC 分析能讓 iPhone Fold 推出首年就衝上近 1/4 市佔率的原因主要有兩點：
蘋果品牌帶來的推動力：過去每當蘋果推出新品時，無論是 iPad、Apple Watch 或 AirPods，都會迅速成為主流產品，也讓整個市場規模通常迅速放大，因此推測摺疊手機也可能出現同樣現象。 高單價裝置強化營收表現：目前預測 iPhone Fold 的售價高達 2,400 美元，售價是一般旗艦智慧手機的 3 倍，所以讓蘋果摺疊手機上市第一年就能獲得更高的營收。 隨著三星三折手機 Galaxy Z Trifold 與蘋果 iPhone Fold 相繼登場，摺疊手機市場在 2026 年勢必將迎來一波大洗牌。
