蘋果擬與Google合作 為Siri 導入Gemini 升級AI技術

蘋果公司正計劃採用 Alphabet 旗下 Google開發的人工智慧模型，以協助升級其語音助理 Siri。據《彭博新聞社》報導，雙方正敲定一項協議，預計蘋果每年將支付約 10 億美元以獲取 Google 技術授權。

報導指出，蘋果將暫時採用 Google 的 Gemini 模型，該模型擁有約 1.2 兆個參數，是目前蘋果內部系統的數倍。Gemini 的引入將用於改善 Siri 在理解複雜請求及與第三方應用程式整合方面的能力。

Google 對此未予置評，蘋果也尚未回應媒體的置評請求。消息人士透露，這項合作並不涉及將 Gemini 模型直接整合至 Siri 作為聊天機器人，也不包含將 Google 搜尋功能導入蘋果作業系統的計畫。

今年 3 月，蘋果曾表示，Siri 的人工智慧升級將延後至 2026 年推出，但並未說明具體原因。隨著競爭對手陸續導入生成式 AI 技術，Google 去年已在自家語音助理中採用 Gemini，亞馬遜（AMZN.O）也為 Alexa 推出由 AI 驅動的新版本。

據悉，蘋果為加快人工智慧項目進度，已在今年初調整管理架構，讓高級主管邁克·洛克威爾接手 Siri 部門。知情人士稱，執行長蒂姆·庫克對原 AI 負責人約翰·詹南德里亞的產品開發執行能力失去信心，該變動旨在推動 AI 計畫重回正軌。