蘋果收購以色列 AI 初創 Q.ai：傳作價近 20 億美元，史上第二大交易！「無聲講話」黑科技或強化 AirPods 同 Vision Pro

蘋果今日確認已收購以色列初創公司 Q.ai，並透露對方一直研究以機器學習改善音訊體驗，例如令裝置理解耳語式說話，以及在困難環境中提升音效表現等。「Q.ai 是一家率先透過創新方法使用圖像和機器學習的出色公司。」Apple 硬體技術高級副總裁 Johny Srouji 在聲明中如此寫道。

蘋果史上第二大交易

蘋果沒有披露交易條款，但路透引述消息指估值約 16 億美元。而金融時報則報導交易接近 20 億美元，若屬實將成為 蘋果歷來第二大收購，僅次於 2014 年以 30 億美元收購 Beats。

廣告 廣告

Q.ai 旗下約 100 名員工，包括 CEO Aviad Maizels 和兩位共同創辦人 Yonatan Wexler、Avi Barliya，都將會加入蘋果。

技術想像：耳語識別 +「面部皮膚微動」或指向新一代穿戴裝置

Q.ai 去年提交的專利申請提到可利用「面部皮膚微動」去偵測用戶「含糊說話」或細聲講出的字句，並可用於辨識個人、評估情緒、心率同呼吸率等指標。相關專利顯示技術可能用在耳機或眼鏡，令用戶可以用「不出聲」方式和裝置溝通。

報道同時指出，蘋果近年已將更多 AI 功能放入 AirPods，例如加入即時翻譯相關能力。同時 Q.ai 的音訊和面部肌肉活動偵測技術，亦可能有助強化 Vision Pro 等頭戴式裝置的互動體驗。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk