蘋果敲定首季NAND供應 另獲台積電壓低2奈米製程費用的漲幅

記憶體市場供給吃緊、價格攀升，科技巨擘們恐面臨重要零件缺貨、漲價的難題，連美國科技巨頭蘋果公司(Apple）也不例外，所幸最近傳出蘋果已敲定NAND快閃記憶體供應協議，而且台積電在iPhone處理器的先進製程的晶片也給予這個大客戶優惠的報價。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）甫完成的供應鏈調查報告，蘋果已經和日本晶片製造商鎧俠（KIOXIA)談妥合作協議，確保至少2026年第1季，以相對優惠的價格取得足夠的NAND快閃記憶體庫存，短期供應風險暫時解除。

然而分析師認為，現有合約即將到期，鎧俠極可能在2026年初重新談判價格，鎧俠向來在定價方面比其他記憶體供應商溫和，但是基於記憶體價格大幅動，接下來可能對蘋果提出更大的漲幅。其他供應商和SSD硬碟製造商早已磨拳擦掌醞釀大漲價，一般認為這波漲價潮可能延續至2026年底、甚至更久。

DRAM取得進度仍卡關，蘋果與供應商的談判尚未達成一致，價格是癥結所在。分析師推測，鑑於蘋果先前敲定比較優惠的條件，如果蘋果想取得充足的數量，供應商可能透過第1季大幅調高價格，以縮小與現貨市場價格的差距，估計會比前一季上漲50%。

答謝蘋果龐大的訂單，台積電給予優惠折扣

在記憶體漲價聲此起彼落之時，台積電照例特別為蘋果這個大客戶送暖，儘管2奈米晶片代工價格漲價勢在必行，對蘋果的漲幅將有別於其他客戶，根據摩根士丹利，漲價幅度估計僅為低位的個位數（low-single digits)，比其他主要客戶的中位個位數（mid-single digits）優惠。

分析師指出，由此更加凸顯台積電與蘋果之間牢固的合作關係，以及雙方對先進晶圓製程技術積極投入的共識。另一方面，這也說明蘋果憑藉著為數龐大的訂單，面對供應商時有著高人一等的談判籌碼。

摩根士丹利的供應鏈研究顯示，廠商往往不惜壓低報價、犧牲利潤來抓住蘋果訂單，目的是維持生產線更高的產能運作。台積電特別壓低蘋果2奈米晶片就是一個典型例子，比起從較小的客戶收取更高的短期利潤，台積電更希望用蘋果的訂單塞滿高階生產線。

零組件漲聲不斷，蘋果先進製程的系統單晶片（SoC）價格漲幅可預見將相當大。所幸台積電給予優惠的折扣價，分析師估計即將推出的2奈米A20成本估計比目前的3奈米A19至少高出30%，低於市場先前喊出的幅度50%。

但是先前甚至有台灣媒體先前更喊出A20每顆成本達280美元，與A19相比漲幅達80%。

