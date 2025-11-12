三立新聞網 setn.com

蘋果新品「一塊布」賣7990元！果粉笑揭「更瞎1產品」：絕對想不到

國際中心／李紹宏報導

蘋果公司（AAPL）推出的iPhone系列風靡全球，也曾賣過許多特殊商品，討論話題不斷。這回蘋果昨（11）晚在台灣無預警推出與「三宅一生」聯名的手機配件「iPhone Pocket」，以「一塊布」當作設計理念，卻要價7990元台幣，讓網友嚇喊有夠貴。更有國外果粉分享，其實類似產品很久以前也出過，叫做「iPod Socks」，形狀就像一隻包住iPod的襪子，讓網友超問號，直呼真的有人用嗎！

蘋果推出新品配件「iPhone Pocket」，台灣有販售。（圖／翻攝自Apple官網）
根據蘋果官網介紹，新品「iPhone Pocket」外觀延續三宅一生經典褶皺風格，採螺紋開放式結構設計，能夠包覆iPhone，同時具備彈性可擴充空間，可以收納更多小物。此外，新品可手持、掛於包上或直接穿戴於身上，充分展現個人風格；短版要價4990ｍ元、長版要價7990元，並僅在少數區域開賣。

販售「iPhone Pocket」的全球10間店！台灣在列

1.香港 Apple 廣東道零售店

2.東京 Apple 銀座零售店

3.上海 Apple 靜安零售店

4.巴黎 Apple Marché Saint-Germain 零售店

5.首爾 Apple 明洞零售店

6.新加坡 Apple Orchard Road 零售店

7.米蘭 Apple Piazza Liberty 零售店

8.倫敦 Apple Regent Street 零售店

9.紐約市 Apple SoHo 零售店

10.台北 Apple 信義 A13 零售店

果粉分享蘋果的另外一個有趣產品「iPod Socks」。（圖／翻攝自Threads @imyke）
產品一推出，引發網友熱議，不少人直呼就這麼一塊布賣這種價錢，實在太貴，「我覺得好看但價格真的看不懂，誇張的貴」、「感覺審美觀跟台灣吊車大王一樣」、「這信仰稅課太重了吧」、「坐等Joeman開箱」、「你們這些凡人懂什麼？這揹的是優越感」、「這啥？新玩法，果粉價值服從性測試？」也有網友表示，這個新品是和三宅一生合作，價格才會不斐。

超貴「一塊布」不夠看！果粉揭超狂舊品「iPod Socks」：是回憶

iPod Socks 產品圖（圖／翻攝自Apple官網）
事實上，蘋果推出的神奇新品不只iPhone Pocket，之前推出一塊超薄的590元擦拭布曾引發討論，更有果粉點出，很久以前蘋果還賣過「iPod Socks」，以盒裝套裝的形式出售，每盒6隻，分別為綠色、紫色、灰色、藍色、橙色和粉色，整盒售價29美元（約台幣900元），外觀就像一隻超小的襪子，沒想到釣出不少鋼鐵果粉回憶，「？？？那個襪子當年我有噎，超口愛的，文藝復興了哈」、「價格其實很划算，但是卻毫無用處」、「我的天啊哈哈哈哈」。

