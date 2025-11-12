蘋果新品「一塊布」賣7990元！果粉笑揭「更瞎1產品」：絕對想不到
國際中心／李紹宏報導
蘋果公司（AAPL）推出的iPhone系列風靡全球，也曾賣過許多特殊商品，討論話題不斷。這回蘋果昨（11）晚在台灣無預警推出與「三宅一生」聯名的手機配件「iPhone Pocket」，以「一塊布」當作設計理念，卻要價7990元台幣，讓網友嚇喊有夠貴。更有國外果粉分享，其實類似產品很久以前也出過，叫做「iPod Socks」，形狀就像一隻包住iPod的襪子，讓網友超問號，直呼真的有人用嗎！
蘋果聯名新品超狂！「一塊布」竟賣7990元 挑戰信仰極限
根據蘋果官網介紹，新品「iPhone Pocket」外觀延續三宅一生經典褶皺風格，採螺紋開放式結構設計，能夠包覆iPhone，同時具備彈性可擴充空間，可以收納更多小物。此外，新品可手持、掛於包上或直接穿戴於身上，充分展現個人風格；短版要價4990ｍ元、長版要價7990元，並僅在少數區域開賣。
販售「iPhone Pocket」的全球10間店！台灣在列
1.香港 Apple 廣東道零售店
2.東京 Apple 銀座零售店
3.上海 Apple 靜安零售店
4.巴黎 Apple Marché Saint-Germain 零售店
5.首爾 Apple 明洞零售店
6.新加坡 Apple Orchard Road 零售店
7.米蘭 Apple Piazza Liberty 零售店
8.倫敦 Apple Regent Street 零售店
9.紐約市 Apple SoHo 零售店
10.台北 Apple 信義 A13 零售店
產品一推出，引發網友熱議，不少人直呼就這麼一塊布賣這種價錢，實在太貴，「我覺得好看但價格真的看不懂，誇張的貴」、「感覺審美觀跟台灣吊車大王一樣」、「這信仰稅課太重了吧」、「坐等Joeman開箱」、「你們這些凡人懂什麼？這揹的是優越感」、「這啥？新玩法，果粉價值服從性測試？」也有網友表示，這個新品是和三宅一生合作，價格才會不斐。
超貴「一塊布」不夠看！果粉揭超狂舊品「iPod Socks」：是回憶
事實上，蘋果推出的神奇新品不只iPhone Pocket，之前推出一塊超薄的590元擦拭布曾引發討論，更有果粉點出，很久以前蘋果還賣過「iPod Socks」，以盒裝套裝的形式出售，每盒6隻，分別為綠色、紫色、灰色、藍色、橙色和粉色，整盒售價29美元（約台幣900元），外觀就像一隻超小的襪子，沒想到釣出不少鋼鐵果粉回憶，「？？？那個襪子當年我有噎，超口愛的，文藝復興了哈」、「價格其實很划算，但是卻毫無用處」、「我的天啊哈哈哈哈」。
