蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國科技巨擘蘋果（Apple）與谷歌（Google）今天宣布達成多年合作協議，蘋果新一代人工智慧功能將由Google的Gemini技術支援，包括預計今年稍晚推出的新版語音助理Siri。

綜合法新社和路透社報導，人工智慧（AI）公司xAI老闆馬斯克（Elon Musk）抨擊這是反競爭行為。他在社群平台X上發文說：「鑒於Google還擁有Android（作業系統）和Chrome（瀏覽器），這似乎是一種不合理的權力集中。」

Google和蘋果聯合聲明說：「經過審慎評估後，蘋果認定Google的AI技術為蘋果基礎模型提供最強大的基礎。」聲明還說，Google的模型未來也將有助支援個人化智慧系統Apple Intelligence其他功能。

這項合作象徵蘋果一大轉變，蘋果向來自主研發核心技術。此舉也代表兩家長期在智慧型手機市場競爭的公司罕見聯盟。蘋果的iOS和Google的Android主宰全球行動作業系統市場。

然而，儘管互為競爭對手，雙方多年來也維持利潤可觀的合作關係，Google每年向蘋果支付數以十億計美元，以維持在智慧型手機iPhone等蘋果裝置上的預設搜尋引擎。

這項安排曾面臨監管單位密切關注，美國司法部在反托拉斯案件中主張，此舉協助Google維持在搜尋引擎市場的壟斷地位，不過法官仍放行。

蘋果和Google今天聯手很可能會引發外界對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI與蘋果合作關係的質疑。據報OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）去年底發布「紅色警報」，要求團隊加速開發進度，因應Gemini 3來勢洶洶。

研究公司Equisights Research執行長塔爾薩尼亞（Parth Talsania）表示：「蘋果決定在Siri中採用Google的Gemini模型，OpenAI變成更偏支援性的角色，而ChatGPT會繼續應用在複雜、用戶主動選擇的查詢，而非預設智慧核心。」（編譯：盧映孜）1150113