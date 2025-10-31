文 ‧ 洪崇晏

根據外電報導，蘋果明年iPhone 18系列新機支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX 旗下星鏈(Starlink)衛星上網功能。

業界看好，蘋果全力助攻SpaceX低軌衛星服務，助益低軌衛星產業更蓬勃發展，昇達科(3491)、華通(2313)、事欣科(4916)等供應鏈同步衝鋒。有了低軌衛星協助，未來iPhone用戶不再受限地面基地台訊號，隨時都能通訊無阻，是人類手機通訊史大突破。

廣告 廣告

其實早在2022年，蘋果推出iPhone 14系列時，就與低軌衛星服務商Globalstar合作，衛星通訊讓用戶無行動訊號時，仍能經衛星天線傳送求救訊息或位置定位，惟僅限文字訊息，支援國家與市場為美國、加拿大、法國、德國、英國、義大利、澳洲、日本等。

外媒報導，蘋果規劃明年iPhone 18系列，調整免費衛星連線服務，並導入全新技術，部分機型可望支援星鏈衛星上網功能，成為「5G衛星直連」的智慧手機，屆時可望不只是「衛星SOS緊急服務」．還能上網及通話等，也象徵智慧手機直連衛星邁入商用的新里程碑。

法人看好，蘋果加速手機直連衛星的發展，除影響手機晶片、天線及散熱設計外，更可望持續推升星鏈的衛星發射、地面站、使用者終端建設，台灣供應鏈也可望受惠。

今日低軌衛星股龍頭-昇達科(3491)一甩前陣子頹勢，一度衝上452元大關，但隨即有賣壓出現，截至早上11點2分，股價壓到441.5元左右，今日應該會留下長長上引線，測試高點位置，因此可趁被壓價時買入布局，支撐力道有望落在420元附近。

昇 達 科 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

▲昇達科日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--蘋果明年iPhone 18傳將導入星鏈上網！低軌衛星概念股噴漲 - 理財周刊