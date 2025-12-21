蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺

字節跳動旗下的「豆包智能助手」近日在科技界引起轟動，因其強大的跨應用程式AI代理能力，被譽為AI手機界的規則破壞者。這款手機雖然目前僅作為業內實驗機種，並採用F碼限量購買，但其推出已在市場上掀起巨浪，顯示出中國大陸在新興科技領域的強大潛力。

字節跳動旗下的「豆包智能助手」近日在科技界引起轟動。（圖取自豆包手機官網）

據《中時新聞網》今天（21日）報導，豆包手機的自動化能力近乎於「外掛」，能夠直接執行各種App操作，並精準識別資訊。這對依賴廣告和流量收入的平台商構成了重大挑戰。用戶只需確認AI篩選的結果便可完成支付，這一模式無疑威脅到傳統的商業模式，尤其是對於廣告收入的依賴者。

蘋果過去以優異的用戶體驗稱霸市場，未來能否在AI時代快速整合需求，將成為其持續競爭的關鍵。（圖/美聯社）

此外，豆包助手透過「讀取螢幕」與「模擬點擊」操作 App，其技術特徵與「外掛」或「駭客行為」高度相似，正成為金融資安的新威脅。這種模式模糊了便利的AI助理與惡意程式的界線，導致現行風控系統難以辨識操作者身分。

隨著豆包手機的推出，許多科技巨頭迅速反應，展開封殺行動，顯示出其對市場影響力的擔憂。儘管目前豆包手機尚未大規模量產，但其所展現的技術特徵以及對用戶需求的敏感度，無疑重新定義了未來手機的評估標準。在歷史上，誰能解決用戶的痛點，誰就能引領時代。蘋果過去以優異的用戶體驗稱霸市場，未來能否在AI時代快速整合需求，將成為其持續競爭的關鍵。

