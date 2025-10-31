蘋果最新財報表現亮眼！惟中國市場收入低於華爾街預期

美國科技巨頭蘋果公司（Apple）於美東時間30日公布了自新款iPhone系列上市以來的首份季度財報。（圖／達志／美聯社）

美國科技巨頭蘋果公司（Apple）於美東時間30日公布了自新款iPhone系列上市以來的首份季度財報，表現優於華爾街分析師預期。儘管在人工智慧（AI）領域的進展仍顯緩慢，但公司營收與獲利表現穩健，展現出強大的市場韌性。這份財報發布的時間，恰好在蘋果市值首度突破4兆美元大關的數日之後。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在聲明中表示：「今天，蘋果很自豪地公布我們在截至9月的季度中，創下了營收1,025億美元的紀錄，這包括iPhone季度營收新高，以及服務項目的歷史性最高營收。」然而，儘管iPhone整體銷售強勁，蘋果在中國市場的智慧型手機收入仍略低於華爾街預期。

庫克還預測，截至12月的季度營收將成長10%至12%，這段期間通常是蘋果全年最重要的旺季。本季的主力產品，特別是iPhone 17與iPhone 17 Pro，成功點燃了市場對蘋果產品的需求，尤其是在先前銷售表現不如預期的中國市場。至於超薄款iPhone Air的市場反應仍存在分歧，一些分析師指出該款機型的產量已被調降，另有觀點則認為生產計畫未變。

投資網站Investing.com高級分析師蒙泰羅（Thomas Monteiro）表示：「市場目前焦點仍集中在人工智慧的導入與變現，但蘋果證明了傳統策略依舊奏效，至少在這個季度是如此。憑藉舊有產品與服務的穩定成長，以及全球經濟優於預期的支撐，公司營收持續擴張。」

蘋果本季營收達1,024.7億美元，年增8%，高於分析師預期的1,022.4億美元。公司在「其他產品」及服務營收部分也優於市場預期。至於iPhone營收，則略低於預測，為490.3億美元，市場預估為501.9億美元。不過財報公布後，蘋果股價在盤後交易中仍小幅上漲。

嘉貝利基金（Gabelli Funds）投資組合經理人貝爾頓（John Belton）認為，樂觀的營收表現與iPhone銷售成長及新機型漲價有關。他指出：「上季蘋果財報中最令人振奮的數據，就是iPhone營收。2位數的成長率創下至少3年來的最佳紀錄。」

值得注意的是，蘋果在人工智慧領域仍落後於其他科技巨頭。相較於Meta、Google與Microsoft等公司積極推出AI產品，蘋果至今尚未全面推出能夠正面競爭的人工智慧應用。此外，公司也持續面臨由川普（Donald Trump）對中國與印度課徵關稅所帶來的挑戰，這2地是蘋果主要的製造基地。

儘管如此，蘋果股價近幾週持續上漲，推動公司市值突破4兆美元，成為全球僅有的3家達此里程碑的企業之一，另外2家為輝達（Nvidia）與微軟（Microsoft）。

自4月股價低點以來，蘋果股價已反彈超過50%，分析師認為這與新產品的推出密切相關。除了iPhone 17外，公司還推出了具備即時翻譯功能的新款AirPods耳機，以及升級版的Apple Watch系列。

本週，包括蘋果在內的多家科技巨頭同步發布財報，其他還有微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）與Alphabet等公司。隨著美國股市屢創新高，微軟與字母的財報表現強勁，而Meta的財報則喜憂參半，導致其股價下滑。

