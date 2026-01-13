蘋果服務 2025 年大豐收！App Store 活躍度創紀錄、《F1》最賣座運動電影、Apple Music 十週年

蘋果今日公布了旗下服務的 2025 年度報告，整體成績空前亮眼。從 App Store、Apple Music、Apple TV，到 Apple Pay、iCloud，服務增長勢頭強勁，用戶參與度、收入及全球覆蓋均創歷史新高。公司強調將繼續以創新與私隱保護為核心，為全球使用者帶來更智慧、更貼心的體驗。

App Store 全球週瀏覽量逾 8.5 億，開發者累計收入破 5,500 億美元

App Store 一直是蘋果服務的核心。2025 年，全球每周平均超過 8.5 億人次瀏覽 App Store，覆蓋 175 個市場，用戶活躍度創下新紀錄。自 2008 年上線以來，開發者透過 App Store 累計收入突破 5,500 億美元。

根據去年年中時蘋果分享的數字，2024 年整個 App Store 生態系統促成逾 1.3 萬億美元的商業活動，其中超過九成收益均歸開發者所有，無需繳交佣金。

《F1》成史上最賣座運動電影

Apple TV 收視創歷史新高，《F1》登全球票房冠軍

截止到 2025 年 12 月，Apple TV 觀看時數按年大增 36%，創下歷來最高紀錄。《F1》、《萬中選一》及《全家逃走中2：在節難逃》等節目助力平台人氣爆升，其中《F1》更成為 Apple TV 最熱門作品及史上最賣座的運動電影。

Apple TV 目前已累積超過 672 項獎項及 3,000 多項提名，《片廠風雲》、《人生切割術》及《外放特務組》皆在艾美獎上大獲肯定。

Apple 亦推出全新品牌識別，由音樂人 FINNEAS 錄製品牌聲音提示，並擴展體育內容，包括美國職業足球大聯盟全季免費串流及與 F1 簽署的五年獨家播放協議，進一步鞏固其內容資源。

Apple Music 十週年、Podcast 二十週年，功能大升級、訂閱創新高

踏入十週年，Apple Music 在 2025 年收聽次數與新訂閱人數雙雙創下新高。平台推出「自動混音」、「歌詞翻譯」與「歌詞發音」等新功能，讓用戶跨越語言障礙欣賞音樂。聖誕期間，《All I Want for Christmas Is You》依然是最受歡迎的熱門歌曲。

此外，「Apple Music 即唱」功能升級，用戶可用 iPhone 作麥克風，在電視上即場「開唱」。蘋果亦將服務擴展至更多平台，夥拍 GM、TuneIn、Chase 等合作夥伴，將音樂帶入更多生活場景。

而 Podcast 也在 2025 年邁入二十週年，播放量及訂閱數齊創新高。平台去年推出「20 Years, 20 Podcasts We Love」特輯及多項 AI 功能，包括增強對話、自動章節及多語言轉寫，讓聽眾輕鬆探索精彩節目。

iPhone 拍易收

Apple Pay 拓展至 89 市場，成功阻截逾 10 億美元欺詐交易

Apple Pay 持續大勢擴張，現已登陸 89 個市場，合作銀行及網絡超過 1.1 萬間。而且在 2025 年期間，該服務成功阻截超過 10 億美元欺詐交易，並促成商戶銷售額逾 1,000 億美元。

新系統支援銀行分期及獎賞支付功能，此外「iPhone 卡緊收」已拓展至 50 個市場，讓超過 1,500 萬間商店支援免觸式收款。同時，Apple Wallet 推出「Digital ID」電子身份證功能，並支援日本 My Number Card，進一步便利全球用戶出行與驗證。

地圖、尋找、iCloud 與 Fitness+ 全面升級

Apple 地圖新增「偏好路徑」與「曾到訪地點」功能，提升導航體驗。「尋找」app 與多間航空公司合作，讓旅客可追蹤行李位置，減少遺失率達 90%。

iCloud 推出全新「活動邀請」功能，使用者可輕鬆建立活動並整合共享相簿記錄回憶。iCloud+ 亦持續強化私隱保護，支援端對端加密及「隱藏我的電郵」等功能。

Apple Fitness+ 則擴展至 28 個新市場（包括台灣、香港及新加坡），並新增西班牙文及德文配音，現已提供逾 8,000 項 4K Ultra HD 體能與冥想內容。

Apple Fitness+

Apple One 成組合方案持續擴展

Apple One 以單一月費整合多項服務，包括 Apple Music、Apple TV 與 iCloud+，目前已登陸超過 100 個市場。高級方案更加入 Apple Fitness+，於 20 多個地區推出，繼續推廣無縫、一站式蘋果生態體驗。

